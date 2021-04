Pratilo ga je 18 mil. ljudi, surađivao je sa zvijezdama, a sada je sve izgubio: Suze na videu bile su zadnja slamka spasa

Youtuber David Dobrik(24) imao je sve, unosne sponzorske ugovore s poznatim brendovima, 18,5 milijuna pratitelja i veliki krug poznatih s kojima je surađivao, a među njima su Sacha Baron Cohen(Borat), Kylie Jenner i Howie Mandel(Gremlini).

Sve je to. čini se, nestalo u sekundi nakon što je Business Insider objavio veliku priču o skandaloznom ponašanju na setovima njegovih videa visoke produkcije, na kojima se više puta dogodilo i spolno zlostavljanje statista, ali i bivših prijatelja. O svemu su već ranije govorili u podcastu Frenemies, voditelji Trisha Paytas i Ethan Klein, kolege Youtuberi, no priča je dobila zalet tek kada je u medije s pričom izašla statistica u jednom videu koja je željela ostati anonimna.

Naime, Hannah, kako su je imenovali, otkrila je da je pozvana u dom Davida Dobrika i njegove ekipe s kojom snima videe, te su njoj i prijateljicama ponudili alkohol iako su bili ispod dobne granice za konzumaciju u Americi. Te večeri Hannah je potvrdila, ali i njezina trijezna prijateljica, da je bila silovana. Silovao ju je, kako tvrdi Davidov suradnik Dominykas Zeglaitis, a David je sve znao, jer je video uklonjen dan kasnije nakon što je žrtva Zeglaitisu poslala poruku u kojoj ga je zamolila da se obriše video u kojem je sudjelovala jer je tu večer bila toliko pijana do neuračunljivosti, te nije mogla dati pristanak na seks. Fascinantno je da na kraju uklonjenog videa svi iz Davidove ekipe sjede u autu i razgovaraju o događajima tog dana te zaključuju: 'Zbog ovoga ćemo završiti u zatvoru'. Osim anonimne djevojke, Davida je optužio i bivši suradnik Seth Francois, koji tvrdi da, iako su njegovi videi inače dogovoreni, nije nikada pristao na skeč u kojem treba poljubiti zgodnu djevojku iz društva u koju je bio zaljubljen, pod maskom, no Dobrik umjesto nje šalje svog najboljeg prijatelja Jasona Nasha.

Nakon svih tih priča, 13 brendova, kao što su Hello Fresh, EA Sports, Chipotle, Honey i drugi, svi su potvrdili da više ne planiraju surađivati s Dobrikom nakon optužbi. Osim toga, YouTube je odlučio da će privremeno maknuti mogućnost da David zarađuje od videa, a sve to će jako utjecati na njegove financije, ali i poslovnu budućnost, pogotovo zato što već neko vrijeme ne snima videe već je svu svoju zaradu preusmjerio u stvaranje aplikacije 'Dispo', no zbog novonastale situacije, morao je napustiti produkciju i više nije dio upravnog odbora.

Iako se čini da je zasad sve gotovo, mnogi su uvjereni da će uskoro progovoriti i njegov bivši suradnik Jeff Wittek i sam uspješni YouTuber, koji je nakon što je sudjelovao u jednom Davidovom vlogu završio s teškim ozljedama oka i traumom glave. Jeff je sam priznao kako mu je još uvijek teško govoriti o svemu, te da ga je užasno sram priznati kako je stvarno došlo do ozljede. Videi o nesreći promptno su uklonjeni s interneta, samo nekoliko dana nakon što su objavljeni te se o onome što se stvarno dogodilo može samo nagađati, dok Wittek ne otkrije što se tog kobnog dana dogodilo.

David je snimio video u kojem se ispričao za sve, no mnogi smatraju da je to učinio samo zbog toga što je izgubio sponzore i suradnje, a razuvjeriti ih nisu uspjele ni njegove suze.

