Komentari ne staju! Gledatelji ovo zamjeraju pobjednici showa: 'Tužno. Trebala je to učiniti, nije fer'

U finalnoj epizodi RTL-ova popularnog kulinarskog showa snage su odmjerili najbolji od najboljih – Jozefina i Joško, a nijanse su presudile u njezinu korist. Tako je Jozefina odnijela glavnu nagradu i titulu najboljeg kuhara amatera! Nakon što je pobijedila, Jozefina je kratko rekla: "Jako sam sretna, presretna. Hvala svima, hvala mojoj obitelji, hvala žiriju i pozdravljam sve!" Neke gledatelje showa ta kratka izjava doista je uzrujala. Naime, oni tvrde da se Jozefina trebala zahvaliti Kseniji s kojom je radila, te smatraju da bi s njom trebala podijeliti nagradu.

"Gospođi se ne mogu osporiti znanja i vještine... ali na kraju emisije nije se zahvalila javno gospođi Kseniji, koja je zaista doprinijela svakako svojim ugodnim karakterom, a i znanjem. Isto tako od nagrade; samo sebi... pa zar kao prijateljica i kolegica ne bi trebala Kseniji dati barem dio nagrade. Iznenađena sam! Nijedna pobjeda nije pobjeda umijeća ako si loš čovjek. Tužno" stoji u jednom komentaru.

Foto: Facebook

Slično mišljenje ima i druga gledateljica.

"Prava prijateljica će podijeliti nagradu. I da su ih slučajno spojili bio bi fer da dio nagrade daju svom partneru" napisala je.

Foto: Facebook

Nakon nje svoj komentar o tome kako bi Jozefina trebala podijeliti nagradu sa Ksenijom podijelila je još jedna gledateljica.

"Pa valjda će nagradu podijeliti sa Ksenijom mislim to bi bilo fer.Kuhale su tako reci do samog kraja . Ok, zbog treme zaboravila je zahvaliti se i pozdraviti Kseniju, ali nagradu može podijeliti .Ipak su kuhale zajedno u paru" tvrdi gledateljica.

Foto: Facebook

Još jedna gledateljica dijelila je njezino mišljenje.

"Mogla se sinoć zahvaliti i svojoj prijateljici i podijeliti nagradu,jer joj je dobrano pomogla da dođe do pobjede..." napisala je.

Foto: Facebook

Komentari još uvijek ne staju, ni dan nakon emitiranja showa, a gledatelji se ne libe ostavljati komentare o tome kako Jozefina nije zahvalila kolegici Kseniji s kojom je kuhala veći dio emisije.

Nakon svih ovih komentara oglasila se još jedna obožavateljica showa koja je uvjerena da bi bilo poštenije da je Jozefina podijelila nagradu s partnericom.

Foto: Facebook

"Bilo bi poštenije da je nagradu podijelila s partnericom s kojom je kuhala veći dio emisije, ipak je Ksenija pridonijela toj nagradi" komentirala je.

