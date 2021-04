Britanska pjevačica koja je ljetovala u Hrvatskoj na udaru kritika zbog šale na račun smrti princa Philipa

Velika Britanija tuguje nakon smrti princa Philipa, no ne osjećaju se svi jednako. Naime, pjevačica Lily Allen koja je jednom prilikom bila i u Hrvatskoj na ljetovanju našla se na udaru kritika zbog komentara koja je ostavila ispod objave jedne stranice koja se našalila sa smrti princa.

Lily je napisala 'Umrla sam na ovaj o Diani' i dodala emoji koji plače od smijeha ispod memea koji prikazuje princezu dianu koja se ljuti er Philip odlazi u raj.

Foto: Instagram

Nakon što je zbog tog poteza dobila brojne kritike nadruštvenim mrežama, pjevačica se oglasila na Twitteru.

lot of trolls and bots out tonight. #RIP Prince Phillip you would have loved late stage surveillance capitalism.