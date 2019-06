Višnjić letio s 'Krilima Oluje' i najavio film o Anti Gotovini: 'To je istinski junak Domovinskog rata'

Goran Višnjić nastavio je i nakon snimanja filma i serije “General” promovirati Hrvatsku vojsku. Tako je jučer letio s akrobatskom grupom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) Krila Oluje. Ideja o zajedničkom letu Krila Oluje i Gorana Višnjića rodila se 2017. godine kada je tijekom snimanja filma “General” Višnjić posjetio Krila Oluje.

Goran Višnjić do sada je letio s akrobatskom grupom američke mornarice Blue Angels, a kako je istaknuo, ovo mu je bilo posebno zadovoljstvo jer je letio s našim dečkima i zato nije bilo razloga za strah. Dugoočekivana premijera filma “General” o životnom putu generala Ante Gotovine održat će se 13. srpnja u 21.30 sati u pulskoj Areni. Film redatelja Antuna Vrdoljaka tako će se naći u natjecateljskom dijelu Pulskog festivala na kojem je bio najavljen još prošle godine. No, Vrdoljak ništa nije želio prepustiti slučaju pa svoj zadnji film, koji je počeo snimati 20. veljače 2017. godine, još uvijek završava kako bi sve bilo savršeno. Vrdoljak je kazao da je ideju za film dobio odmah nakon što je general Gotovina izručen iz Španjolske.

– Već sam u siječnju 2006. godine bio spreman, imao sam nekakvu tlapnju, umislio neku samovažnost, kao da je netko njega pitao za film! No, film ipak nema političke dimenzije, ne raspravljamo o tome tko ga je izručio i slično. Govorimo o životu jednog čovjeka koji je vrlo zanimljiv. Svaka godina njegova života posebna je priča, nema američkih dramaturga koji bi mogli smisliti prizore iz života Ante Gotovine – istaknuo je Antun Vrdoljak i dodao da ne bi radio razliku između svojih filmova ni posebno izdvajao “Generala” kao životno djelo.

Najbolji izbor za ulogu

– Naravno, ovo mi je zadnji film pa je možda i po tome jedinstven. Evo, još uvijek radim na završnim detaljima, no bit će sve gotovo do premijere. Uostalom, ima puno materijala, radim i film i seriju, baš kao što sam radio i s “Kiklopom”, “Glembajevima” ili “Dugom mračnom noći” – kazao nam je jučer Vrdoljak i dodao da se još uvijek ne zna točan datum početka emitiranja serije, no bit će do kraja godine, nakon kinodistribucije filma.

– Pitaju me često kad je bilo najteže na snimanju. Najteže je prvi dan zato što još ništa nemate u rukama. Sve je lakše kad se nešto snimi – objašnjava nam Vrdoljak.

– Ovo je posao kao i svaki drugi i ja to ne bih znao uljepšavati. To vam je poput ratarskog posla. Sve se radi u fazama, kao što i ratari siju pa žanju, tako i mi imamo faze snimanja filma – u svojem nam stilu kaže Vrdoljak.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Najbolji izbor za ulogu Gotovine bio je Vrdoljakov zet Goran Višnjić, među ostalim i zato što je izvrsno upućen u njegov život. S generalom je puno puta razgovarao, a bio je i na suđenju u Haagu.– Goran je, naravno, uložio sve svoje snage i sav svoj lijepi talent u tu ulogu. Nije želio primiti honorar, čak ni naknadu za svoje osobne troškove, ali sve smo mu nadoknadili snimanjem u njegovu Šibeniku – istaknuo je Vrdoljak.

Goran Višnjić kazao je da mu je ova uloga najzahtjevnija do sada. Snimalo se punih šest mjeseci, često i po teškim uvjetima.

– Upoznao sam generala Gotovinu, vodili smo lijepe razgovore i dotakli smo se nekih tema, ali Ante je vrlo samozatajan i mislim da bi cijenio da ne govorim previše o tome – kazao je Višnjić u četvrtak gostujući u programu Antene Zagreb.

Vole me moji unuci

Uz Gorana u filmu glumi i njegov sin Vigo, i to malog Antu Gotovinu, u dobi od tri i pol godine. Zanimljivo je i da u toj sceni Goran igra Gotovinina djeda.

– Najteže vam je raditi s malom djecom i životinjama jer ne razumiju što sve želite od njih. Često djeca počnu plakati i odu sa snimanja. Zato smo i doveli Viga da snima s ćaćom pa je ta ulogica prošla u najboljem redu. Ma slušao je Vigo i mene. Vole me moji unuci – rekao nam je Vrdoljak. Podsjetimo, film i serija “General” snimali su se na cijelom nizu lokacija: Velebit, Knin, Livno, Šepurine, Zadar, Prkos, Kašić, Islam Grčki, Obrovac, Škabrnja, Sljeme, Lučko, Crna Mlaka, Imotski, Split, Pag, Pirovac, Turanj, Pakoštane, Peruća, Rijeka, Erdut, Dalj i Zagreb.

U filmu je više od stotinu govornih uloga, snimljeno je čak 70 posto eksterijera, što govori o zahtjevnosti projekta, a ispred kamera prošlo je približno tisuću statista: samo se na audiciji za statiste u Zadru u dva dana prijavilo 580 ljudi.

– General Gotovina izaziva emocije kod velike većine ljudi u Hrvatskoj, riječ je o istinskom junaku Domovinskog rata. Posvuda nailazimo na veliko oduševljenje među ljudima, svi ga jako vole, a njegovi ga suborci jako cijene i ovo je bila prilika da se kroz njegov život ispriča priča o Domovinskom ratu, uključujući i najvažnije vojne akcije koje su proslavile HV, a koje su bile dobrim dijelom pod njegovim zapovjedništvom – istaknuo je Vrdoljak.

Pogledajte Višnjićev let iznad Šibenika!