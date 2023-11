Popularni domaći pjevač se vjenčao, a uzvanici su nosili posebne detalje na outfitima

Frontmen grupe Pravila igre Ivan Penezić (30) vjenčao se sa svojom dugogodišnjom djevojkom Tinom Hocenski i na društvenim mrežama mladenci su na Instagramu u kratkim videima podijelili dio atmosfere s vjenčanja. Par se vjenčao točno godinu dana otkako je Ivan svoju odabranicu zaprosio u Dubrovniku.

Par se ovog vikenda vjenčao u Tininom rodnom Osijeku, a nakon crkvenog obreda svojim su gostima, piše Gloria, priredili zabavu koja nije bila tipična svadbena večera. Naime, bio je to tulum na kojem su mladenci umjesto prvog plesa uzvanicima otpjevali prvu pjesmu, a od svojih gostiju su tražili da poštuju blagdansku temu njihovog svadbenog slavlja te da svakako neki božićni detalj mora biti dio njihovog outfita. Prije godinu dana kada je zaprosio svoju suprugu Ivan je otkrio kako je imao sasvim drugačiji plan o prosidbi.

- Moj inicijalni plan je bio da to napravim za Božić i da nekako glumim Djeda Mraza, božićne poklone i da nađe prsten pod borom, ali u zadnji čas, kad sam shvatio da za dva dana zajedno idemo u Dubrovnik, rekao sam ok. Sad je utorak, meni prsten treba za četvrtak, a nije bio gotov, zvao sam frenda koji je zlatar i rekao: stari, emergency zaručujem se u petak - ispričao je Ivan za In Magazin prije godinu dana i otkrio u kojem trenutku su stvari krenule u drugom smjeru. Plan se nije odvijao onako kako je on zamislio jer je njegova djevojka na Stradunu ušla u jednu trgovinu s make up proizvodima i isprobavala ih je na ruci.

Cijelu lijevu ruku si je ona namazala u ruževe. Super… Ja kažem, slušaj, daj obriši tu ruku, molim te. Pa ne, ne , neću ja to brisati, ja bi htjela vidjeti preko interneta koje ruževe želim naručiti, neću tu plaćati, skupi su tu na Stradunu. Od tad sam si mislio da više nema što poći po zlu, međutim… Došli smo gore i ja taman da ću izvaditi prsten, ona odjednom, daj da vidim kako sam ispala na slikama, ja onako abort mission, vraćaj prsten u zadnji džep. I mislim si kako da to sad izvedem, prije nego što treću glupost izvede, idem kleknuti - prisjetio se Ivan. Zaruke su na kraju prošle odlično, a godinu dana kasnije sretan par je stao pred oltar.

