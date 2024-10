Suzy Josipović: 'Gledatelji najviše vole jednostavna jela, koja se pripreme u maksimalno pola sata'

U emisiji "Kod nas doma" već treću sezonu imamo priliku gledati rubriku "U kuhinji kod Suzy" u kojoj Suzy Josipović Redžepagić gledateljima dijeli svoje kulinarsko znanje i savjete. Ako vam nedostaje ideja što skuhati za ručak ili kakvom biste slasticom mogli razveseliti goste, pogledajte na HRT-u Suzyinu rubriku i potražite inspiraciju. S gledateljima Suzy uvijek rado podijeli i savjete i trikove kako da neko jelo uspije i nikada ne skriva u čemu je tajna uspjeha jela, a s nama je podijelila neke pojedinosti nove sezone. Ispričala nam je što voli kuhati svojim ukućanima i udijelila je pokoji savjet onima koji se još nisu odvažili hrabrije zakoračiti u kuhinju.

Počela je nova, treća sezona rubrike "U kuhinji kod Suzy" u sklopu emisije "Kod nas doma". Imate li unaprijed plan jela za sve emisije ili iz tjedna u tjedan odlučujete što ćete kuhati za gledatelje i kako to sve izgleda iza kulisa?

Nemam plan, no dan-dva prije snimanja, kad kupim neku namirnicu, najčešće neku lokalnu i sezonsku, naravno, dobijem ideju. Do sada, u protekle dvije sezone nisam imala nedostatak ideja, čak uvijek pripremim dodatne namirnice za još pokoje jelo, da imamo i plan B… Producentica katkad predloži neki recept koji bi voljela naučiti ili misli da će biti interesantno gledateljima, nekad mi kćeri kažu što da kuham, nekad prijateljice, a nekad nam i gledatelji pišu.

Javljaju li vam se gledatelji, šalju li poruke sa željama što bi voljeli da skuhate, zaustavljaju li vas na placu i pitaju možda za kakav savjet u pripremi jela, ima li zanimljivih susreta i poruka?

Ima, ljudi stvarno gledaju emisiju, prate iz tjedna u tjedan… sretna sam zbog toga. Mnogi me traže savjete, pitaju recepte, a ono što znam – odgovorim im. Nije mi teško. Ništa ne skrivam, kao neki kuhari, volim iskreno reći što sve dodajem u jelo i kako ga pripremam. Kuhanje nije tabu, za kuhanje vam trebaju želja i volja, naravno i znanje, ali još više osjećaj i ljubav. Namirnice kupujem na mom placu Kvatrić, gdje mi je i ured. Tamo poznajem gotovo sve, a i mene znaju. Ljudi uvijek nešto komentiraju, kumice me paze… Tu su i moj omiljeni mesar, gospođe iz ribarnice…

Hoćete li imati možda i goste s kojima ćete kuhati u ovoj sezoni?

Da, krenula sam već u tom smjeru, malo kuham sama, malo s gostima… da bude zanimljivije i svaki put drukčije. U prvih nekoliko emisija ugostit ću moje prijatelje chefove, zatim neke poznate osobe, moje prijatelje, nadam se i svoju sestru te najmlađu kćer i tatu, s kojim i najviše volim kuhati.

Koja su jela od onih koja ste pripremali u emisiji izazvala najveći interes gledatelja?

Joj, iskreno ne znam, do sada smo snimili više od 100 emisija, a čini mi se da gledatelji najviše vole jednostavna jela, koja se pripreme u maksimalno pola sata. Danas nitko nema vremena biti dulje u kuhinji, ljudi žele vidjeti razliku u odnosu na ono kako sami pripremaju isto jelo, možda vide neki novi keč, možda dobiju neku ideju što da pripreme svojima. Nisam profesionalni chef i ne kuham u restoranima, ja sam samo mama koja svakodnevno kuha svojim ukućanima. Kao magistra ekonomije, cijeloga života bavila sam se eventima, festivalima, Fashion Weekom, Brodom ljepote, raznim izborima, modnom agencijom, ali iskreno – sada najviše uživam radeći ono što volim – kuhajući svojim najmilijima, obitelji i prijateljima te radeći radionice. Zanima me sve što ima poveznicu s hranom. I svi festivali koje i danas radim, tj. više kćeri, a sve manje ja, svi su povezani s hranom. Jednostavno, to me zanima, to volim, u tome uživam. Ne znam što više volim, kuhati, jesti ili pisati recepte. Sve!

Što najviše volite pripremati kada vam gosti dolaze na ručak ili večeru, a što najviše vole vaši ukućani?

Moji ukućani vole fino papati, baš kao i ja – svatko ima svoja omiljena jela pa neki put priredim i njih nekoliko, od šnicla u saftu s pireom do musake. Pohance svi vole, isto kao i lokume i uštipke, sve vrste pašta i rižota, gregadu, koljenicu, bolonjez, paprike, sarmu... Sve su to domaća, svakodnevna jela… Kad dolaze gosti, volim prirediti pun stol, da bude prepun boja, okusa i mirisa da im se već oči oduševe, a onda i nepca. Volim i cvijeće i svijeće, atmosfersku glazbu i potpun doživljaj ugode. Volim druženje, smijeh, pjesmu i ples… Volim pamtit lijepe trenutke za stolom i oko stola jer se upravo za stol, kao centralno mjesto u stanu, vežu najljepše priče.

Pomažu li vam unuci dok kuhate i što oni najviše vole od vaših jela?

Još su mali, ali ih baka voli zaposliti kako bi znali da je kuhinja toplo, sigurno i lijepo mjesto gdje mogu kuhati s bakom, a pritom se i dobro zabaviti i igrati. Želim da zavole kuhinju već u ovoj dobi. Uglavnom ima dajem da sjeckaju nešto, rezuckaju, trgaju, slažu, ukrašavaju i, naravno, da onda sami jedu i uživaju. Volim što im je sve fino i što često pojedu i nekoliko zdjelica zaredom. Onda mi je puno srce, dok ih baka hrani finom papicom, a oni mene svojom neograničenom količinom ljubavi.

Izdali ste kuharicu "Mama zna" u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba. Tu je i Adventska kuharica, a najavili ste i klimatsku kuharicu. O čemu je točno riječ?

Klimatska kuharica nastala je u suradnji s IRMO-om te je financirana EU fondovima, a govori o gastronomskom sektoru i klimatskim promjenama, o tome kako naše prehrambene odluke utječu na klimatske promjene te kako izračunati ugljični otisak jela koje pojedete. Ja sam trebala napisati neke tradicionalne hrvatske recepte, dok je kolegica bila zadužena za slovenske i onda smo izračunali koliko koje jelo ispušta CO2 u zrak, odnosno koliko zagađuje okolinu te što jesti kako bismo manje zagađivali svijet u kojem živimo. Jako zanimljivo i potrebno kako bismo svi postali svjesniji i znali da je primjerice bolje jesti povrće, a ne junetinu i zašto.

Stigla nam je i jesen, tržnice su bogate plodovima. Koja su vam tri omiljena jela ovog godišnjeg doba i kojim jesenskim namirnicama ne možete odoljeti?

1. Buča koju obožavam – juha od buče, rižoto od buče i varivo s bučom i špinatom. 2. Vrganj – zagorska juha s vrganjima, rižoto s vrganjima i vrganji s jajima. 3. Kesten – orah… kesten-pire i torta reforma… mljac!

Ovog ljeta imali ste i zdravstvenih problema, morali ste i na operaciju i terapije, kako ste sada?

Kompleksan je proces, nakon takve operacije, vratiti snagu ruke i ramena, pogotovo desne ruke koja vam treba svakodnevno. Hvala Bogu, sve je dobro prošlo, zahvaljujući izvrsnom doktoru Tadiji Petroviću, ali još sam svaki dan na fizikalnoj terapiji. Trenutačno sam u Šibeniku jer sam cijelo ljeto išla upravo u šibensku bolnicu na fizikalnu terapiju i sad završavam zadnji ciklus. Tek kad se tako nešto dogodi, postanemo svjesni koliko je život krhak i koliko ga je dobro svakodnevno živjeti s osmijehom i ugađajući sebi.

Što je po vama najvažnije da jelo uspije i što biste savjetovali svima koji su nakon jednog neuspjeha u kuhinji odustali od kuhanja?

Pa svatko je imao neuspjehe u kuhinji. I najboljem chefu se može dogoditi da mu neko jelo ne uspije… Ili je neka namirnica loša, ili su prisutne neke okolnosti, nekoncentriranost, zaboravljivost ili jednostavno loš dan. Tko nikad nije pogriješio, neka baci kamen… Svako jelo probajte dok kuhate, ako nije dovoljno soli, posolite, ako je previše, dodajte još neku namirnicu koja će pokupiti dodatnu sol. Provjerite je li dovoljno pečeno ili nije, je li kuhano ili nije. Isprobavajte razne recepte, danas je sve dostupno, isprobajte začine, igrajte se. Nećete znati možete li i kakvo je jelo – dok ne probate. Uvijek kažem da je svakodnevno, domaće, kućno kuhanje igra, baš kao i život. I sve ovisi isključivo o nama, ako imamo dovoljno ljubavi i strasti za kuhanje – jelo će biti izvanredno i uvijek će uspjeti!