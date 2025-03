Jacques komentirao ovogodišnju Doru i otkrio zašto se stalno šali na račun svojih kilograma

Glazbenik Jacques Houdek zaključio je svoju trilogiju pjesama za mladence novim spotom "Proljeća, ljeta, jeseni, zime", a o njoj je govorio za In Magazin. - Treća, prvoplesna prava, tako da očekujem puno poziva na svadbe, poznato je da ja volim iskakati iz torte, a najslađe mi je kad me sakriju u kuhinju kad moram čekati pravi trenutak, onda se ja u kuhinji s osobljem jako dobro složim, rekao je Jacques.koji će ovog ljeta sa suprugom Brigitom proslaviti 20. godišnjicu braka.

"Još uvijek smišljam putovanje koje će se zvati medeni mjesec na kojem nikad nismo bili jer smo bili u drugom stanju, kućili smo se, nismo imali ni kuhinju a kamoli za medeni mjesec, tako da sad bi možda mogli otići na taj medeni mjesec ali ne znam kud", kazao je Jacques. ''Nisam nikada želio i nije mi bila namjera promicati debljinu kao jedan pozitivan trend. Ja sam takav kakav jesam, hvala onima koji me vole, koji su me prihvatili i hvala i onima koji me ne vole'', zaključio je. On najviše voli pjevati, a za to nikad nije smatrao da su kilogrami prepreka.

''Prije 25 godina kad sam počinjao svoju karijeru da sam ostao u onom nekakvom vibeu - aha joj debeli sam, ne smijem izaći na scenu činjenica je da se ne bi 25 gdoina bavio poslom koji najviše volim, koji i ne doživljavam kao posao'', kaže. Zato mladima poručuje:

''Moja poruka svima koji nisu savršeni po mjerilima današnjeg društva je odvažite se, usudite se, mislim da klinci to danas puno više kuže, u moje vrijeme je to bilo puno više sramežljivosti, zatvaranja'', prisjetio se. Na račun kilograma često se rado našali.

''Bolje da se mi šalimo sa sobom nego da se drugi šale s nama'', kaže glazbenik koji nas je 2017. predstavljao na Euroviziji. Komentirao je i ovogodišnju Doru.

''Mislim da je i završilo drugačije i da je završio netko drugi opet bi imali sjajnog predstavnika jer mislim da je Dora bila dosta jaka ove godine'', govori. Nastup jednog kolege ipak ističe.

''Ja ću iskoristiti priliku pa ću pohvaliti mog kolegu Marka Tolju, mislim da je on ostvario nastup života, nikad ga nisam čuo da tako nadahnuto pjeva'', zaključio je Houdek.

