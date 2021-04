Počinje nova sezona 'Ljubav je na selu', a jedan farmer otkriva: Vidio sam kako me vara

Večeras od 19:40 sati gledatelji će uživati u dvostrukoj dozi omiljene im emisije 'Ljubav je na selu'. U večerašnjim epizodama, gledatelji će se prisjetiti nevjerojatnih životnih priča novih farmera, ali i doznati tko je od njih dobio dovoljno pisama da bi prošao dalje. Također, farmeri će se prvi put susresti i upoznati s voditeljicom 13. sezone, Anitom Martinović, a komentara će biti svakakvih! I dok će nekima teško pasti to što nisu prošli dalje, drugi će skromno biti sretni i s jednim pismom koje će im možda zauvijek promijeniti život. Upoznajte farmere i jednu farmericu koji traže ljubav u ovom showu.

Rasema Vladetić (65), Donji Lapac

Gledatelji su Rasemu upoznali u jubilarnoj 10. sezoni emisije kad je boravila na imanju farmera Marka Skelina. Vjeruje da žena treba biti jaka i brinuti se za domaćinstvo i obitelj. Izvrsna je kuharica, a svog bi budućeg odabranika pokušala osvojiti pitama i burekom.



Danijel Karabaić (39), Punat na Krku

Danijel ima 39 godina, po struci je elektrotehničar i stiže iz Punata na otoku Krku. Dvadeset je godina radio na kruzeru, a sada je konačno svoj mir pronašao na Krku, no jedino što mu nedostaje jest žena s kojom bi dijelio baš sve.



Dragan Kežić (46), Otrić-Seoci u blizini Ploča

46-godišnji Dragan sebe opisuje kao samouvjerenu, zabavnu, druželjubivu i komunikativnu osobu, uvijek spremnu na kompromise, a nada se da će pronaći srodnu dušu sa sličnim osobinama.



Ivica Džaja (59), Strizivojna

Ivica je po zanimanju građevinski tehničar, a sebe opisuje kao vrlo komunikativnu i samouvjerenu osobu kojoj su brojna putovanja donijela vrijedna životna iskustva. Kaže da su žene njegov najveći porok, a njegova idealna supruga mora biti pametna, ženstvena i po mogućnosti mlađa od njega.



Jure Salopek (35), Sabljaci kod Ogulina

Jure radi u pilani i živi sam na imanju u idiličnom okruženju jezera Sabljaci u blizini Ogulina koje posljednjih godina privlači sve više turista. Jure sebe smatra pravim romantikom kojem na putu do savršenog života nedostaje tek srodna duša s kojom bi dijelio sve uspone i padove, a jedna od najvećih želja mu je postati otac.

Jurica Živoder (29), Poklek

29-godišnji Jurica vlasnik je tvrtke koja se bavi električnim instalacijama. Na njegovu imanju nalaze se vrt i voćnjak, a ima i ovce te konje. Tvrdi da je vrlo društvena osoba i uvijek mu teško pada vrijeme provoditi sam. Njegova buduća odabranica trebala bi biti ljubazna, podržavati ga i biti sposobna riješiti bilo kakve probleme razgovorom.



Marijan Ceravac (69), Buzet

Simpatični 69-godišnji Marijan najstariji je i najživopisniji farmer 13. sezone 'Ljubav je na selu', a iza njega je bogato životno iskustvo. Naime, Marijan je povratnik iz SAD-a gdje je radio kao profesionalni vozač, a iza njega su tri braka od kojih je najduži trajao 38 godina. Marijanu nedostaje odabranica koja bi ga razumjela i uljepšala mu dane u mirovini.



Marko Punčec (29), Marčan

Marko je vrlo društvena osoba, po stuci mehaničar. Stalni je član dobrovoljnog vatrogasnog društva i njegovi su mu kolege kao druga obitelj, a posljednjih 20 godina pjeva u crkvenom zboru kao tenor. Nikada nije imao ozbiljnu djevojku jer, kako kaže, jednostavno nije imao sreće. Upravo se zato i prijavio u emisiju jer želi pronaći dobru djevojku koja će mu pomoći izgraditi svoj život.

Neven Landek (26), Opatinec kod Ivanić-Grada

Neven za sebe kaže da je dobra duša, puna ljubavi, nije ljubomoran, vedar je i prilagodljiv. Voli izlaziti sa prijateljima i zabavljati se. Bavi se građevinom, ali se brine i za svoja polja kukuruza i pšenice te za svinje. U potrazi je za dobronamjernom ženom koja ga neće iskorištavati i koja će mu pomoći da izgradi obitelj. Kaže da je dobra duša puna ljubavi unatoč tome što mu je bivša djevojka s kojom je živio tri godine slomila srce. - Sumnjao sam da me vara, i drugi su mi govorili, ali nisam vjerovao dok se nisam sam uvjerio - kazao je Neven koji je sam odlučio krenuti u detektivski pohod ne bi li se uvjerio u svoje sumnje. - Kad sam vidio priliku, zavukao sam se u prtljažnik i zatvorio ga. Vozili smo se jedno pola sata, sat vremena do njihovog odredišnog mjesta, do vikendice. Vidjela je da sam u bunkeru i onda sam je pitao za preljub - kaže Neven. - Pitao sam je koliko je to trajalo i rekla je četiri mjeseca- dodao je slomljeni farmer koji se nada da će zahvaljujući showu pronaći srodnu dušu uz koju će njegove rane u potpunosti zacijeljeti.

Zoran Mudri (40), Macinec (Čakovec)

40-godišnji Zoran radi kao zavarivač te živi sam na malom imanju na kojem brine o voćnjaku. Nakon razočarenja i loših ljubavnih iskustava, spreman je pronaći onu pravu te se stoga i prijavio u emisiju.



Zoran Stričević (48), Brštanovo (Klis)

Zoran je umirovljeni ratni veteran kojeg je u show prijavila njegova kći jer se razveo prije 14 godina i previše je vremena proveo sam. Traži iskrenu osobu koja nije sklona lažima i provokacijama.