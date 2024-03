Počela je nova sezona showa 'Zvijezde pjevaju', jedan par je oduševio svojom izvedbom

Počela je 13. sezona popularnog zabavnog showa "Zvijezde pjevaju", a ove sezone gledat ćemo ove parove: bivšu miss, poduzetnicu i model Lejlu Filipović i Bojan Jambrošića, koreografa i redatelja Igora Barberića i njegovu mentoricu Ivanu Kindl, voditeljicu Jelena Pajić i Vjeku Ključarića, paraolimpijca i najtrofejnijeg hrvatskog sportaša Mihovila Španju kojem je mentor Goran Bošković, glumicu Taru Rosandić i njezinu mentoricu Laru Antić Prskalo, plesača, plesnog učitelja i suca Nicolasa Quesnoita i Nedu Parmać, glumicu Deu Presečki i mentora Dina Petrića te radijsku voditeljicu Ivanu Mišerić i Alena Đurasa. Kao i prijašnjih i ove sezone voditelji su Barbara Kolar i Duško Ćurlić dok u žiriju sjede Danijela Martinović, Marko Tolja i Mario Lipovšek Battifiaca.

Prvu emisiju otvorili su prošlogodišnji pobjednici Lovro Juraga i Vjeko Ključarić koji su izveli pjesmu "Neka zvona zvone", a nakon njih nastupio je i prvi par - Lejla Filipović i Bojan Jambrošić. Publici su se predstavili pjesmom "Ti si želja mog života". - Od vas stvarno puno očekujem, poručila im je Danijela i dodala kako je osjetila laganu tremu kod Lejle, a od žirija je ovaj par dobio 22 boda. Igor i Ivana bili su sljedeći par i otpjevali su pjesmu "You Make Me Feel". - Stvarno vas je gušt slušati, gušt gledati, rekao je oduševljeno Mario. Njihov nastup svidio se i ostatku žirija od kojeg su dobili 26 bodova. Treći par su bili Jelena i Vjeko koji su za prvi nastup odabrali pjesmu "Hello". Marko Tolja je pohvalio Jelenin vibrato i boju glasa.

- Bilo je tako predivno promatrati te dok si pjevala. Zatvorila si oči i nosilo te - rekla je Danijela. Jelena i Vjeko za svoj su nastup dobili 24 boda. Mihovil i Goran nastupili su u prvoj emisiji s pjesmom "Ljubav za sve" i njihov odabir pjesme je oduševio Danijelu Martinović koja je pohvalila strast koju su pokazali u svojoj izvedbi, a Marko Tolja je rekao da bi između Mihovila i Gorana moglo nastati veliko prijateljstvo. Od žirija su dobili 22 boda.

Tara Rosandić i njezina mentorica Lara Antić Prskalo nastupile su sljedeće s pjesmom "At Last", a Marko Tolja je poručio Tari kako misli kako može i puno bolje od onoga što je pokazala večeras. Od žirija su dobile 24 boda. Nicolas i Neda u prvoj emisiji su pjevali "Ja sam zaljubljen", a nakon nastupa Nicolas je rekao kako Danijeli neće zamjeriti ako mu da jedinicu jer je preslatka. Od Danijele nisu dobili jedinicu, a sve skupa od žirija su dobili 19 bodova.

Dea i Dino nastupili su sedmi po redu s pjesmom "Prozor prema zalazu". - Sami ste sebi zadali težak zadatak. Izabrali ste pjesmu koja je interpretativno zahtjevna - rekao im je Mario, a njegov kolega Marko također se složio kako je ovo hrabar odabir pjesme i pohvalio je interpretaciju. Ovaj par za svoju izvedbu je dobio 24 boda. Ivana Mišerić i Alen Đuras bili su posljednji par i nastupili su s pjesmom "Oči boje kestena". - Stvarno izvrstan pjesme. Ivana, bravo - rekla je Danijela, a ovaj par od žirija je dobio 22 boda. Njihovim nastupom završila je prva emisija, a u sljedećoj emisiji oprostit ćemo se od jednog para.

