Pobijedila je u 'Gospodinu Savršenom', ali se on odlučio za drugu. Nakon showa se potpuno promijenila

Iva Runjanin natjecala se u showu 'Gospodin Savršeni', no tamo nije uspjela pronaći ljubav. Ipak, simpatična Iva mnoge je zaintrigirala svojom pojavom, pa su njen životni put nastavili pratiti i nakon showa. Na Instagramu je tako prati više od 14.000 ljudi, a iako tamo ne objavljuje sve detalje iz svog života, mnogima se sviđaju njene objave. Najveća promjena na njenom izgledu od sudjelovanja u showu je definitivno njena kosa. Dok je sudjelovala u realityju imala je plavu kosu, a sada ima smeđu, te je ošišana na kratki bob.

Inače, zgodna Zagrepčanka Iva Runjanin bila je jedna od sudionica prve sezone ''Gospodina Savršenog''. Pobjeda joj je izmaknula za dlaku te je Goran Jurenec ipak odabrao Hanu Rodić. Iva nakon showa nije željela biti dio svijeta showbusinessa već se posvetila karijeri u marketingu. Ipak, jednom prilikom je otkrila kako nije ostala u kontaktu s Goranom, iako je htjela ostati u prijateljskim odnosima.

"Goran i ja ne komuniciramo od showa. Sve smo si već rekli. Mene je samo zasmetalo što je on to htio prikazati kao da je on taj koji mene ostavlja, a priča je imala dvije strane i ja sam samo htjela iznijeti svoje stavove i mišljenja jer show svakako nije bio samo o njemu nego i o svim djevojkama u njemu. Kao što sam rekla, lijepo mi je bilo to životno iskustvo i Goran je bio veliki dio te priče. Naravno da mi je bila želja, bez obzira na sve, da ostanemo prijatelji, ali to nije ispalo tako", kazala je tada.

Iva se počela baviti marketingom nakon završetka 'Gospodina Savršenog', a njena je popularnost na društvenim mrežama sve više rasla. Na Instagramu je otkrila i da radi kao vizažistica, a o svom ljubavnom životu nikada nije voljela javno pričati.

