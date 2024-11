Pobjednik 'Big Brothera' progovorio o showu i odnosu s Tinom Šegetin: 'Bilo je teško'

Prošlo je devet godina od pobjede Makedonca Darka Petkosvkog Spejka u regionalnom Big Brotheru, a on i dalje intrigira javnost. Na društvenim mrežama se profilirao kao influencer, a osim toga gradio i karijeru fitness trenera. Trenutačno radi kao košarkaški trener u Abu Dhabiju. Sada je otkrio zašto se odlučio preseliti u drugu zemlju. "Samo sam se prepustio Božjem planu. Bio sam nezadovoljan koliko cijene moj trud u Makedoniji i zato sam početkom siječnja, odmah nakon Nove godine, donio teške životne odluke. Tako se nastavila i cijela godina; donošenje bitnih odluka o mom životu postalo je svakodnevica. Motivacija mi je bila obitelj i tadašnja moja srodna duša, a borba za bolju budućnost ne prestaje, naravno", rekao je za Net.hr.

Dodao je kako mu je bilo teško napustiti Makedoniju. Bilo mu je teško promijeniti sredinu, a onda je postalo još teže uklopiti se. Emotivno su ga srušile neke privatne stvari koje nisu išle po planu. Kazao je i kako u životu voli raditi pod pritiskom. - Ne mogu baš lako napustiti Emirate jer radim na privatnom fakultetu, a paralelno i u dvije internacionalne škole, primarnoj i srednjoj, i sve me to veže ovdje, plus klijenti. Često se čujem s onima do kojih mi je stalo - naglasio je.

Napomenuo je kako na njega nije dobro utjecalo to što je došao do velike količine novca nakon pobjede.

- 'Big Brother' me naučio mnogim lekcijama, ali nisam bio dobar đak. Pričam o periodu nakon 'Big Brothera'; doći do novca odjednom bila je dobra stvar, ali da budem iskren, nije baš dobro utjecala na mene jer sam se naplaćao lekcije u životu. Moj narativ je da ne žalim ni za čim u životu, tako da hvala 'Big Brotheru' za sve. Nisam se prijavljivao, samo su me zvali preko nekog menadžera jer sam se uklapao u njihov profil koji im treba, a ja sam znao da imaju profil pobjednika.

U Big Brotheru je priznao kako mu je tamo srce osvojila Riječanka Tina Šegetin, a nakon što su započeli vezu u kući, poslije njegove pobjede nisu je uspjeli održati. Publika ih je simpatizirala i navijali su za nastavak njihove veze i nakon završetka showa u kojem je Darko i pobijedio i osvojio 100 tisuća eura.

Međutim, njegova veza s Tinom nije uspjela nakon izlaska iz kuće, a Spejko se posvetio karijeri modela i glazbenoj karijeri u koju je uložio dio novaca osvojenih u Big Brotheru. Prije tri godine Tina je ljubavnu sreću pronašla uz Racu Jovanovića za kojeg se i udala, pa se od njega i rastala. Početkom kolovoza 2019. godine otkrila je da su predali papire za razvod i da već tri mjeseca ne žive zajedno i dodala je kako je razlog njihova razvoda neslaganje temperamenta i karaktera.

Darko kaže da je sa sestrama Šegetin u dobrim odnosima, a čuje se i s Ervinom.

