Pobjednica showa 3,2,1 -kuhaj!: Muž mi kaže da se ne umislim kao da sam osvojila Nobela

Titulu najboljeg kuhara amatera u RTL-ovu kulinarskom showu “Tri,dva,jedan – kuhaj!” osvojila je Jozefina Birindžić iz Slavonskog Broda. U finalu je bila bolja od Josipa Šarića, a s nama je Jozefina podijelila prve dojmove nakon pobjede u osmoj sezoni showa.

– Osjećaj je neobičan! Muž mi kaže da se sad ne umislim, kao da sam osvojila Nobela (smijeh). Naravno, lijepo je biti najbolji u bilo kojem natjecanju, ali ja to vidim više kao testiranje same sebe, koliko u stvari dobro kuham i koliko se snalazim pod pritiskom, a bilo ga je! – kaže nam pobjednica koja je u showu osvojila i novačnu nagradu od 50.000 kuna i poklon bon od 30.000 kuna koja je svoj avanturu u showu počela sa svojom prijateljicom Ksenijom Madun. Iako su u kasnijem tijeku natjecanja bile razdvojene, Ksenijin doprinos također je pripomogao Jozefini na putu do pobjede.

– Sa Ksenijom sam se prijavila, s time da sam ustvari prvo sama poslala prijavu, a onda sam u priči s prijateljicom došla do zaključka da je lakše kad kuhaš s nekim svojim. Nismo prije zajedno kuhale, nego smo se družile u puno zabavnijim prilikama! Ali svi volimo dobro jesti. Tako da je Ksenija uvijek i govorila da ide meni pomoći. Međutim, ona je savršena osoba i prijateljica. Organizirana, brza, spretna, sve bismo se dogovorile i krenule i tako je bilo od početka do kraja. Dodala bi neku ideju, nešto bismo promijenile u hodu i sve je funkcioniralo savršeno. Izvrsno smo se slagale i baš sam joj rekla da se možda ni sa svojim dugogodišnjim prijateljicama ne bih tako dobro slagala. Beskrajno sam joj zahvalna na tome. Jer to je uvelike pomoglo da uspješno prođemo zajednički dio ove avanture! – opisuje nam Jozefina svoj odnos s prijateljicom i zahvaljuje joj na podršci. Prvi susret s kuhanjem imala je u dobi od 10, 11 godina.

– Prvo smo sestra i ja sebi pravile doručak. I ne sjećam se koliko smo godina imale, ali roditelji su radili, a kad smo krenule u školu same smo si pekle jaja i slično. Mama i sada odlično kuha, a tata je volio povremeno eksperimentirati. Mi to baš nismo voljele, jer pogodite tko je prao suđe! Sve do zadnje zdjelice iz kuhinje (smijeh)…. Onda bismo mami pravile pripremu da dovrši ručak kad dođe s posla. Tako je to bilo, s deset, jedanaest godina – prisjetila se Jozefina početaka. U njezinu kulinarskom umijeću najviše i najčešće uživaju njezin suprug i njihovi kći i sin, pa pitamo Jozefinu kako se u se oni snalazili tijekom njezinog sudjelovanja u RTL-ovu showu i koliko im je nedostajalo njezino kuhanje.

– Da, to su bile muke (smijeh). Nekoliko puta išli su kod prijatelja na ručak, šalili smo se, da sam ja ostala kući meni ne bi nitko kuhao i zvao me, nekada sam unaprijed kuhala nešto što se može podgrijati, ali i sin zna ponekad nešto skuhati i voli to – govori Jozefina. S obitelji je dugo živjela u Njemačkoj i tijekom tog razdoblja zavoljela je i neke specijalitete iz zemlje u kojoj je boravila šest godina.

– Nije bilo teško naviknuti se na njihovu kuhinju jer je slična našoj kontinentalnoj kuhinji. Tamo su me tih devedesetih oduševili njihovi kolači, lagani, voćni, s krem-sirom, toga kod nas nije bilo. Osim torti i kolača, volim praviti spätzle, maultaschen, kobasice, krumpir na više načina, a peciva i kruh ponekad mi nedostaju. Mada sad imamo izvrstan izbor, oni puno više rade s kiselim tijestom, raženi roggenbrot bio mi je jako fin – izdvaja Jozefina neka omiljena jela. Priznaje da se i njoj događaju pogreške u kuhinji, a jednu grešku koja joj se dogodila baš dok je živjela u Njemačkoj pamtit će dugo.

– U Njemačkoj, u doba kad sam bila trudna sa sinom, imala sam strašno nizak tlak. Odvela sam kćer u vrtić i stavila kuhati grah. Kako se grah ipak dulje kuha, odlučila sam samo spustiti glavu na jastuk. Trgnula sam se jer mi je u podsvijesti bilo da moram po dijete, a kad sam ušla u kuhinju, slanina i grah, sve se pougljenilo u loncu. Srećom prozor je bio otvoren, temperatura je bila niska, ali taj smrad osjetio se još danima – prisjetila se. Jozefina je poznata i po pripremi odličnih i neobičnih torti. – Najneobičnija je bila torta u obliku ljudskog srca za jednu mladu djevojku koja to voli. Ta predivna cura zamolila me da joj to napravim jer nije htio nitko. Tko sam ja da odbijem rođendansku želju! – kaže nam Jozefina.

