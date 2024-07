Pjevačica zgrozila sve izvedbom himne pa priznala: 'Bila sam pijana, idem u bolnicu‘

Američka country pjevačica Ingrid Andress ispričala se i priznala da je bila pijana dok je izvodila američku himnu na bejzbolskom stadionu u Teksasu, piše BBC.

Njena prilično čudna izvedba himne "The Star-Spangled Banner" postala je viralni hit nakon Home Run Derbyja Major League Baseballa.

VEZANI ČLANCI:

- Sinoć sam bila pijana. Danas se prijavljujem u bolnicu kako bih dobila potrebnu pomoć. To sinoć nisam bila ja. Ispričavam se MLB-u, svim navijačima i ovoj zemlji koju toliko volim zbog te izvedbe. Javit ću vam kako je na odvikavanju, čujem da je super zabavno - napisala je Andress, pjevačica koja je četiri puta bila nominirana za Grammy.

Wow. Ingrid Andress, the singer from the MLB HR Derby, said she was drunk when she sang the national anthem…



Pray for her as she checks into rehab 🙏🏼 pic.twitter.com/B1oug9CnYM