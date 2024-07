Josip iz 'Superpara' prekinuo s Katarinom i već ljubi novu: 'Prevarila me!'

Josip Ajduk, kojeg je javnost upoznala u popularnom RTL-ovom showu 'Superpar', ponovno ljubi novu djevojku. Naime, Josip se publici pred televizijskim ekranima predstavio višegodišnjom vezom s Danijelom. Par je nakon završetka showa prekinuo, a mladi Imoćanin utjehu je pronašao u Katarini. Međutim, ova sreća nije bila dugog vijeka i on sada treću sreću traži s još jednom plavušom, samozatajnom Nikolinom.

Ajduk se u razgovoru za RTL.hr otvorio o razlozima raskida: - Vidio sam je kad je išla s prijateljicom u grad i potom se u kafiću našla s nekim dečkom kojeg je poljubila. Kada sam došao do njih, ponovno ga je poljubila pred mojim očima. To govori o njoj kakva je - otkrio je Josip da iza novog ljubavnog brodoloma stoji prevara, pa dodao: - Htjela mi je dan prije namjestiti prijateljicu da bi ona dobila slobodu dok je s ovim dečkom. Ja nisam na to nasjeo. Govorila mi je da je naša veza za nju ono pravo, a prevarila me. Prekinuo sam s njom. Što da napravim? - rekao je.

Također se povjerio kako u vezi s Katarinom nije bio sretan, no pokušavao je raditi na odnosu jer je prema njoj gajio posebne osjećaje: - Baš sam zagrizao. Bila mi je važnija od bivše djevojke Danijele, iako je to sad malo ružno reći. Preselio sam se u Trogir zbog nje. Ostavio sam prijatelje i sve zbog nje. Slomila mi je srce u milijun komadića - potužio se Josip.

Da preboli novi raskid pomogla mu je kolegica Nikolina, koja se u tim trenucima nalazila pored njega u kafiću i pružila mu rame za plakanje. - Sreli smo se blizu moje kuće, moji i njezini prijatelji. Sjedili smo i razgovarali do jutra. Nije me htjela pustiti samog nakon prekida. Sad smo na početku veze. Nikolina je iz Zenice. Jako je dobra cura - prepričao je Josip sudbonosni trenutak, a novom odabranicom već se pohvalio na društvenoj mreži Instagram. Fotografiju možete vidjeti u naslovnoj galeriji.

Zanimljivo, samo dan nakon rastanka s Katarinom uslijedila je neugodna situacija: - Došla je na plažu s dečkom s kojim me prevarila i sjela u našoj blizini. Nije mi to jasno. Zašto to netko radi? - zapitao se Josip i ustvrdio kako mu je Nikolina stavila osmijeh na lice.

Podsjetimo, ranije ove godine Josip Ajduk i Danijela Dragović, koje su gledatelji upoznali u 'Superparu', prekinuli su sedmogodišnju vezu. Oboje su prekid potvrdili za RTL.hr, a Josip je kazao kako ga je Danijela ostavila preko poruka.

- Dogodilo se to da me je ostavila bez trunke osjećaja i prekinula je našu vezu preko poruka. Hladno me ostavila preko poruke. Nisam joj davao dovoljno pažnje, priznajem i znam to i izgubio sam je. Ona je odlučila da je kraj, da nema povratka, da je gotovo. Ostavila me kao da nikad nije bila tu. Iznenadila me je ova njezina odukla. Ali dugo je to nakupljala u sebi. Šokiran sam, još sam pod dojmom svega i tko zna koliko dugo ću biti.. ali valjda dragi Bog je ne želi tu kraj mene, neka bude volja njegova - kazao je Imoćanin.

- Ja sam prekinula s njim i da, preko poruka. On je bio na poslu. Dogodila se situacija. Družila sam se s prijateljem od sestre koji ima 17 godina. Josip ga zna, družili su se. Nije netko nepoznat. Josip je ljubomoran na njega. Misli da mi je netko napunio uši protiv njega. Meni je Josip poslao poruku da ne bi on prekinuo sa mnom zbog toga kad dođe doma i onda sam ja ostavila njega. Sastavila sam mu zadnju poruku da su to moje želje. Uživo smo isto pričali. Mirno smo razgovarali. Rekla sam mu svoje želje. Normalno da mi je teško i da sam plakala u četiri zida. Meni je u glavi da se fokusiram samo na sebe. Ja želim da bude gotovo i jedino što može ispoštovati je da me pusti na miru, ispričala je Danijela svoju stranu priče. Dodala je i kako nikad nije prevarila Josipa.

- Nisam ni pomislila na to. Izlazim čista obraza. On mene je milijun puta. Misli da ne znam, ali sve znam. Sve su se te cure meni javile. On već ima drugu djevojku. Na nekoliko dana je otišao s njom, a tvrdio je da me ne vara s njom. Prije nego što je otišao s njom slao mi je poruke: 'Oprosti, popravit ću se' i na kraju od s njom. Zajedno u apartmanu snimaju za društvene mreže - kazala je Danijela.

