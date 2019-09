Pjevač šokirao objavom! Zbog slave izgubio volju za životom, spas tražio u korištenju teških droga

Justin Bieber, pjevač koji se na scenu probio prije skoro 10 godina s pjesmom koju i danas svi obožavaju mrziti, 'Baby', odlučio je s obožavateljima podijeliti svoje najmračnije tajne.

- Teško je ustati se iz kreveta s pozitivnim stavom kada si preplavljen s prošlosti, poslom, odgovornostima, emocijama, svojom obitelji, financijama, vezama. Kad osjećaš da si ide nevolja za nevoljom za nevoljom - započeo je mladi pjevač.

Razočaranje za razočaranjem, opisao je kakvi ga osjećaji znaju obuzeti.

- Ponekad to može doći do točke kada više ne želiš živjeti. Kada se osjećaš da se nikad neće promijeniti - napisao je Bieber.

- Imam sreće da u životu imam ljude koji me nastavljaju poticati da idem dalje. Vidite, imam puno novaca, odjeće, auta, postignuća, nagrada i opet nisam bio ispunjen. Jeste li primijetili statistike dječjih zvijezda i ishoda njihovog života? Postoji ludi pritisak i odgovornost na djecu čiji mozak, emocije, prednji režanj (za donošenje odluka) nisu još razvijeni - smatra.

Opisao je kako nije odrastao u stabilnoj obitelji, roditelji su mu se rastali, a njegov put do slave bio je munjevit. Od 13-godišnjeg dječaka pretvorio se u zvijezdu kojoj su milijuni vikali da ga vole. Nikada, priznaje, nije naučio osnove odgovornosti jer su uvijek drugi radili sve za njega.

- Imao sam 18, bez vještina u stvarnom svijetu, s milijunima dolara i pristupu svemu što želim. To je vrlo zastrašujuć koncept za bilo koga. Do 20. godine sam donio svaku lošu odluku koju sam mogao i postao od najviše voljene i obožavane osobe do osobe koju najviše ismijavaju, osuđuju i mrze - zaključio je Justin.

Nastup na pozornici izaziva velike emocije, a ponekad se s tim emocijama teško nositi. Upravo zato, vjeruje mladi pjevač, često čitamo o glazbenicima koji se drogiraju - taj pritisak ponekad je previše za njih. A čini se kako je bio i za njega.

- Počeo sam koristiti teške droge s 19 godina i iskorištavao sve svoje veze. Postao sam ozlojeđen, bez poštovanja prema ženama i ljut. Treble su godine da se udaljim od tih loših navika, popravim veze i promijenim navike u njima. Bog me blagoslovio s ovim nevjerojatnim ljudima koji me vole zbog mene - zahvalan je popularni pjevač.

Za kraj je poručio svima da se nastave boriti i kada izgledi nisu na njihovoj strani.