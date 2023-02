Pjesma 'Šta bi dao da si na mom mjestu' je hit grupe Bijelo dugme, a autoru je inspiracija bio Bebek

Grupa "Bijelo dugme" ima brojne hitove koji su popularni i desetljećima od predstavljanja publici, a jedan takav hit je i pjesma "Šta bi dao da si na mom mjestu" koju je napisao Duško Trifunović. Za jedan od stihova u ovoj pjesmi pokojnog Trifunovića je nadahnuo Željko Bebek, a koja je to točno situacija poslužila kao inspiracija, pokojni Trifunović je ispričao jednom prilikom.

- Drugi stih je jako važan; 'Da te mrze, a da ti se dive.' Jednom smo sjedili u kavani Park kad sam ugledao Željka Bebeka kako prolazi. Željko je sjajan umjetnik, ali je 'štos' u tome što je bio mršav. Imao je tanke nožice, a glava mu ogromna, zato što mu je frizura u to doba bila natapirana. Ja znam da ga ne vole, govore 'Ma što se pravi važan'. Međutim, kad je ušao u kavanu, odjednom su se svi ozarili i tad sam shvatio - njega mrze, ali mu se dive. Otišao sam kući i to napisao. - ispričao je Trifunović u nekoliko navrata u intervjuima,a prenosi Klix.ba. O svojoj kosi i prepoznatljivoj frizuri Željko Bebek piše u autobiografiji "U inat svima" koja je prošle godine objavljena u izdanju Večernjeg lista.

- Moja je kosa postajala sve duža, ali i kovrčavija, pa nisam mogao dosegnuti dužinu koju sam želio jer mi se na glavi slagala kao kineski šešir. Imao sam velikih problema kako je začešljati i gurnuti prema vratu i dalje niz leđa, pa sam morao koristiti lakove i gelove da bi bar neko vrijeme ostala onako kako je namjestim. Ali morao sam paziti da ne hodam previše i ne mlataram glavom kako bi kosa zadržala izgled. Poslije ću u Dugmetu imati svog frizera, ali tada sam još morao sve sam kreirati. Često bih kosu zalijepio pivom da ne strši do oblaka. - napisao je u jednom ulomku knjige popularni glazbenik.

Bebek u autobiografiji "U inat svima" je otvorio dušu i čitateljstvu podastro sve svoje snove i emocije, uspone i padove, životne prekretnice i sve što ga je definiralo tijekom života. - Rock-zvijezde uvijek imaju neke pikanterije koje se znaju. Uvijek imaš istraživače, novinare koji pronađu hotel u kojem si demolirao sobu, paparazzi te snimaju u situaciji u kojoj te mogu ucijeniti. To su stvari koje se u životu događaju, ali kad dođe knjiga onda ja ne mogu razmišljati bili to rekao ili ne, onda se te kalkulacije svode na nulu. Drago mi je što mi je što je to na kraju izašlo iz mene i što nemam potrebu za popravkom - ispričao je Bebek o iskustvu rada na autobiografiji.

