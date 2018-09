Peto dijete za pedeseti rođendan Slavena Bilića

Nogometni trener i bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić uskoro će dobiti peto dijete. Kako piše Story, njegova zaručnica Ivana Đeldum u trećem je tromjesečju trudnoće, a dolazak bebe na svijet očekuje se sredinom rujna. Paru koji je u vezi desetak godina ovo je treće zajedničko dijete – u prosincu 2013. dobili su kćer Sofiju, a 2016. rodila im se i Nia.

S bivšom suprugom, pravnicom Andrijanom, nekadašnji nogometaš ima i 22-godišnjeg sina Lea i sedam godina mlađu kćer Alani. Nakon nedavnog povratka iz Engleske, u kojoj je na tamošnjoj televiziji oduševljavao gledatelje svojim domišljatim i duhovitim komentarima u povodu Svjetskog nogometnog prvenstva, Slaven s obitelji boravi u rodnom Splitu. Ljubavna priča diplomiranog pravnika i trenera i petnaest godina mlađe turističke menadžerice koja je odrasla na otoku Krku počela je potkraj 2008. godine u jednom mjesnom kafiću. Tada su vješto krili svoju vezu od znatiželjnih fotografa, a tek su dan prije Valentinova 2009. snimljeni u središtu Zagreba, sretni i nasmijani. Njegovi prijatelji tada su tvrdili da je jako zaljubljen i da je Ivana prava žena za njega. To se uskoro i potvrdilo – vjerno ga je pratila tijekom njegovih angažmana, kada je bio izbornik naše reprezentacije, a potom kada je 2012. godine potpisao trogodišnji ugovor s Lokomotivom iz Moskve.

– Reći ću vam samo da je Ivana jedna od najboljih osoba koje sam sreo u životu – to je jedina izjava koju je Slaven Bilić rekao o svojoj odabranici u jednom razgovoru za Storybook potkraj 2009. godine. Njihovo zajedničko putovanje nastavilo se i u Turskoj 2013. kad je Slaven postao trener Beşiktaşa. Godinu dana poslije Story je donio vijest da par očekuje svoje prvo dijete. Njihovo drugo dijete rođeno je u Engleskoj gdje je ovaj 49-godišnjak 2015. preuzeo klupu kluba West Ham United. Unatoč stresnom i neizvjesnom poslu koji uključuje neprestana putovanja i selidbe, Slaven je iznimno vezan za svoju obitelj. Svakodnevno se čuje sa svojom starijom djecom i s njima provodi ljeta u obiteljskoj kući u Srimi, malenom mjestu pokraj Vodica.

– I s djecom treba izgraditi potpun odnos. To je poput gume, malo daš, malo otpustiš. Baš kao i u svim drugim odnosima. Svojoj sam djeci i prijatelj i podčinjeni, i sveti, ma sve... Je li to dobro? Na kraju dana mislim da jest. Nemam petero odrasle djece pa da se mogu osvrnuti na prošlost i nešto zaključiti. Moja su djeca još malena, ali vidim da su dobra, pristojna, da pozdrave... Nema pravila u odgoju djece. Često sam čuo da je jedno dijete istih roditelja postalo doktor znanosti, a drugo lopov. No to nije razlog da se dignu ruke. Uvijek treba biti na oprezu i poznavati svoju djecu – zaključio je u razgovoru za Storybook.

