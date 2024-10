Sjećate li ga se? Danijel je pobijedio u Big Brotheru, a večeras kuha u showu: 'Neće biti greške'

Večeras će zadarsku ekipu 'Večere za 5' u svom domu ugostiti Danijel Rimanić zvani Cuni, strastveni kvizaš, kojeg gledatelji pamte kao pobjednika treće sezone 'Big Brothera'. Marinu, Marijanu, Katarinu i Valentina ugostit će u svom domu u Zadru. Danijel studira, radi, voli igrati košarku i obožava pub kvizove, a ima čak i udrugu s kojom ih svaki tjedan organizira. „Ratoboran sam, borac, druželjubiv, uvijek volim kad su smijeh i zabava i mrzim kad je depra“, za sebe kaže najenergičniji ovotjedni kandidat.

„Tu smo zbog zabave, okupili smo se da se zabavimo. Mi nismo profesionalni kuhari, mi smo amateri, zato ovaj show i postoji da se pokaže dobra zafrkancija“, kaže Cuni. „Glasan, energičan, svakakav - na pozitivan način naravno“, opisala je večerašnjeg domaćina Katarina.

Na Danijelovu popisu sastojaka našle su se lignje, šparoge, brancin, gavuni, čokolada i mlijeko. „Po ovim sastojcima očekujem da će to on dobro kombinirati i da neće biti greške“, podijelila je svoja očekivanja Marijana, a Valentin dodao: „Imamo brancina, što smo imali i jučer. Meni to uopće ne smeta, sad imam priliku vidjeti čiji je bolji!“

Hoće li se Danijel pridružiti Valentinu i Marijani u borbi za pobjedu - ne propustite u 'Večeri za 5' na RTL-u od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

