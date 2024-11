Partnerica poznatog lovca nastupila je u 'Potjeri' prije njega: Bila je u visokom stupnju trudnoće

Izvanredni profesor sociologije na Sveučilištu u Zadru, Sven Marcelić, od prošle je godine postao stalni član postave HRT-ovog kviza 'Superpotjera'. Sven se publici prvo predstavio kao natjecatelj 'Potjere', u kojoj je ostvario rekord po broju točnih odgovora, a zatim i u ulozi lovca koju obnaša u svake nedjelje u večernjem terminu. Marcelić je ubrzo osvojio srca publike pred televizijskim ekranima, no rijetki znaju da je njegova dugogodišnja partnerica Mare Knežević zapravo razlog što se on prijavio na 'Potjeru'.

Naime, Mare se u popularnom domaćem kvizu natjecala prije Svena, koji je u intervjuu za Večernji list podijelio detalje njihove kvizaške priče: - Da, mi smo se prijavili zajedno još kad je ona snimala prvi put, ali onda nisam mogao doći na svoj termin zbog roditeljskih obveza. Kad je išla na snimanje druge emisije, nakon godinu dana, pisao sam produkciji pa pitao mogu li sad ipak i ja, kad sam već bio primljen, a nisam nikad snimio svoju. Vozio bih nas ionako sve u Zagreb pa kad sam već tamo… Prvo su mi rekli da je taj termin već popunjen, ali netko je u međuvremenu odustao pa su me ubacili u prvu emisiju prvog dana tog tjedna - prisjetio se Marcelić.

Zanimljivo, Sven i Mare zajedno imaju sina kojeg su dobili 2021. godine. Iste godine Knežević se natjecala u 'Potjeri', i to u visokom stupnju trudnoće, a lovac se jednom prilikom našalio da je zbog toga njihov sin već bio na kvizu. Mare je na svom Instagram profilu podijelila dojmove sa snimanja i ispričala svoju priču: - Sve to imalo je veze sa nekim mojim davnim obećanjem samoj sebi. Ako bude to i to, onda ću to i to. I onda sam se prijavila i zvali su me. I nisam mogla tada ići. Rekli su da se javim kad budem mogla i dat će mi termin. Pa i jesu. Javni govor i nastup nisu moje omiljene stvari, a moja borba s njima se svodi na nešto kao slogan TZ-a - Say Yes To Everything! Godinama nisam odbila nijedan tv intervju ili davanje izjave, poziv na gostovanje na radiju ili neko predavanje, predstavljanje knjige ili okrugli stol, pitchanje priče, vođenje kviza, što god. I stisla bi mi se džigerica svaki put. (Zaboravim disati, glas mi mutira i vraća se na početak, pa opet, ali nisam više imala volje propuštati neke dobre stvari, neke priče, neke nove situacije). I to je bio jedini način. I zato mi je drago da sam bila.

I iako je bilo kako je, mislila sam da će izgledati još gore. Tamo su prema meni svi bili ok, jako pažljivi i ažurni, a iako u nekom momentu umoran i neispavan samo želiš otići ća, sve skupa je skroz dobro iskustvo. Druga je stvar ta što se žene jako rijetko prijavljuju i još rjeđe nastupaju, i to je meni krivo. Pa da ne skačem sama sebi u usta, pokupila sam tu stisnutu džigericu i otišla. I da, vidila mi se crta od mudanata, ali sad je kasno za ispravke - slikopisno je opisala Knežević svoje osjećaje.

Zadnji put u 'Potjeri' gledali smo je u listopadu 2022. godine, samo mjesec dana nakon partnerovog rušenja rekorda. Ona nažalost nije uspjela ponoviti Svenov uspjeh te je nakon susreta s susreta s Deanom Kotigom kući otišla praznih ruku. Kobno pitanje glasilo je: "Koji je grad bio nadaleko poznat po izradi kvalitetnih mačeva?", na što je Mare odgovorila Cordoba, a točan odgovor bio je Toledo.

Podsjetimo, prije nego što se prošle godine pridružio ekipi lovaca u 'Superpotjeri', Marcelić je u rujnu 2022. kao natjecatelj oborio rekord 'Potjere' i osvojio 115 tisuća kuna. Naime, zadarski profesor je imao čak 22 točna odgovora u završnoj potjeri i tako ušao u povijest kviza. Iako je isprva odbijao mogućnost da postane lovac, u toj ulozi pojavio se u humanitarnom izdanju kviza, kada je za udrugu Krijesnica prikupljeno 380 tisuća kuna. Uvođenjem novog kviza "Superpotjera", koji gledamo nedjeljom navečer na HTV-u, pojavila se i potreba za petim lovcem, a uz Moranu Zibar, Krešimira Sučevića Međerala, Deana Kotigu i Mladena Vukorepu natjecatelji moraju nadigrati i Svena.

