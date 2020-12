Pamela Ramljak tužno se prisjeća: 'Prošlo je više od godine dana ...'

Ova godina ni po čemu nije standarna ni normalna. Mnogi ne očekuju niti normalni Božić, ali pjevačica Pamela Ramljak u emotivnoj objavi opisala je što joj je najveća želja za taj blagdan kojeg obilježavaju zajedništvo s obitelji, veselje i mir.

- Prošlo je više od godine dana kad sam zadnji put bila doma. Trenutno me baš pere žestoka nostalgija - započela je objavu Pamela.

Foto: Instagram

- Nadam se da ću uspijeti oko Božića ipak doći na par dana i samo biti mamino i tatino dijete. Danas mi baš to treba, taj osjećaj. Jedino roditelji, sve drugo je podložno promjenama.A možda mi fali vrijeme kad me nije zanimao dnevnik. Bezbrižnosti, slatka li si. Lijepu nedjelju vam želim uz ovaj #tb kraj moje Neretve - napisala je u objavi koja je prikupila skoro četiri tisuće lajkova.

Pamela često objavljuje obiteljske trenutke s obožavateljima i ne skriva ni neke teške životne trenutke. Pjevačica uživa u majčinstvu i voli pokazati da joj je obitelj uvijek na prvom mjestu. Ipak, neki njezini pratitelji su na jednoj fotografiji koju je objavila vidjeli skrivenu opasnost i odmah su je odlučili upozoriti. Naime, pjevačica je objavila preslatku fotku bebe koja spava na prsima njenog supruga, a jedna pratiteljica odmah se požurila komentirati.

"Sjećam se u rodilištu kad mi je sestra rekla da nikad ne zaspim s bebom na sebi, da je to isto kao da vozite auto žmireći. To mi je ostalo u glavi i nikada nisam to radila" napisala je. Pamela je odmah odgovorila kako je "ona budna", te dala do znanja da nema razloga za brigu.

Inače, dvije i pol godine prije rođenja sina Pamela je izgubila dijete nakon osam tjedana trudnoće, što nju i supruga nije obeshrabrilo već dodatno osnažilo.