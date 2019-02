Ovog vikenda ne propustite Sajam vjenčanja u Areni Zagreb

Uz bogatu ponudu preko 200 izlagača iz vjenčane industrije, posjetitelje 21. Sajma vjenčanja u Areni Zagreb očekuje raznolik trodnevni program – čak šest modnih revija, dobrotvorna tombola s vrijednim nagradama, kviz za mladence, degustacije slastica, cvjetne radionice, prezentacije trendova u vjenčanoj modi i atraktivne pogodnosti za uštedu prilikom organiziranja vjenčane svečanosti.

Dragi mladenci i zaljubljenici u svijet vjenčanja, ne propustite Sajam vjenčanja u Areni Zagreb! Radno vrijeme je od 1. do 3. veljače 2019. godine: petak od 14 do 20 sati, a subota i nedjelja od 10 do 20 sati.

Foto: Marko Dušak, Spinakergraphics PROGRAM

Petak, 1. veljače

14.00 Otvaranje sajma

17.30 Trendovi u vjenčanjima za 2019. godinu

Otkrivamo kako uklopiti boju godine i u vaše vjenčanje, koje su lokacije najpoželjnije za vjenčanja na otvorenom, sve o royal stilu i elopement vjenčanjima te brojnim drugim neodoljivim trendovima. Vjenčanja su uvijek in!

18.30 Modna revija

20.00 Zatvaranje sajma

Subota, 2. veljače

10.00 Otvaranje sajma

12.00 Modna revija

13.00 Degustacija slastica

Vrhunski domaći slastičari predstavljaju neodoljive okuse vjenčanih torti, savjetuju kako odabrati i dekorirati idealnu tortu, te koji su to savršeni slatki darovi. Ovo je idealno mjesto na kojem ćete dobiti odgovore na sva vaša slatka pitanja.

14.00 U nekoliko koraka do savršenog vjenčanja

Organizator, koordinator te dizajner vjenčanja savjetuju kako uspješno i na jedinstven način organizirati vjenčano slavlje. Ovo je idealna prilika za upoznati neke od najboljih domaćih organizatora vjenčanja, postaviti im pitanje i uz odgovore te vrijedne savjete uživati na putu do oltara.

15.30 Modna revija

18.00 Gala donatorska modna revija

20.00 Zatvaranje sajma

Nedjelja, 3. veljače

10.00 Otvaranje sajma

12.00 Modna revija

14.00 Cvjetni savjeti

Otkrivamo tajne kako odabrati vjenčani buket iz snova ali i dekoracije te detalje u skladu sa stilom i lokacijom vjenčanja.

15.00 Kako odabrati vjenčanu haljinu iz snova?

Vjenčana moda sve je raskošnija, iz sezone u sezonu. Razgovoramo o trendovima u vjenčanoj modi te modnim stilovima za svaku buduću mladenku

16.00 KVIZ: Koliko se poznajemo prije nego što se vjenčamo?

17.00 Modna revija

20.00 Zatvaranje sajma