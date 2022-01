Ovo su stihovi repera koji su sablaznili i Amerikance: 'Pu*** ćeš mi k*** ili ću te ubiti, jeb*** Joea Bidena'

Zbog stihova koji su sablaznili dio javnosti, izdavačka kuća Menart prekinula je dugogodišnju suradnju s grupom Tram 11. Vijest je to koja je postala glavna tema društvenih mreža, a mišljenja o tome je li raskid ugovora cenzura su podijeljena. Neki od stihova koji su sablaznili javnost glase: "Svi ste tu zbog novca kao mit iz Jasenovca/Balaševići, nema vam države ni na igrici/pušite ku*ac za ćirilicu na Ilici, bipolarni bipsići/ je*o li vas ćaća, ko Plenki i Njonjo, svi ste topla braća/Hejteri šahovnice, klonovi s pozornice, di su maskice, pucajte si u sljepoočnice". Tram 11 nisu ipak jedini reperi koji imaju kontroverzne tekstove, pa smo istražili o čemu repaju neki američki hiphoperi.

Podrška Trumpu

"Amerikanci vrište: 'Let's go, Brandon'/Patrioti viču: 'Jeb*** Joea Bidena /Mediji nas žele napraviti idiotima/Znaš da je i ona čula 'Je*** Bidena' /Pospani Joe nema potporu /Hunter Biden bolje da se pojavi na sudu /Fake news žele ušutkati istinu/Mi želimo spasiti omladinu /Ja se neću cijepiti /Neću nositi masku /Liberali me pokušavaju maltretirati", stihovi su pjesme repera poznatog pod pseudonimom Forgiato Blow. Taj reper s Floride došao je nedavno u fokus javnosti zbog česte suradnje s reperom Vanillom Iceom najpoznatijim po megahitu "Ice, Ice, Baby". Prošle godine izdao je album "Mayor of Magaville", na kojem podržava bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, a repa i o tome da se neće cijepiti. Naziv pjesme "Let's go, Brandon", inače je šifra koju fanovi Donalda Trumpa koriste i znači "Je*** Joea Bidena". Video koji je snimio za tu pjesmu ima više od dva milijuna pregleda.

Mnogi su se na početku njegove karijere sablažnjavali i zbog stihova koje je repao Eminem. Iako je u pjesmama više govorio o svom životu i teškom djetinjstvu, mnogi su mu zamjerili što je toksičnu vezu sa svojom bivšom ženom, majkom njegove prve kćeri Kim, pretočio u stihove u poprilično mizoginom tonu (Trebala si me voljeti/Ali sad krvari, ku***, krvari).

Ipak, nema osobe o kojoj je Marshall napisao više stihova nego o svojoj majci Debbie. Optužio ju je ne samo da je narkomanka i alkoholičarka, nego da je i njemu davala drogu umjesto večere. O tome govori u pjesmi "My Mom", u kojoj je optužuje da mu je kao malom davala tablete za smirenje kako ne bi bio glasan i probudio mlađeg brata. U pjesmi "Cleanin' Out My Closet", Eminem pjeva kako je zbog majke postao žrtva tzv. Münchhausenova sindroma te da je cijeli život vjerovao da je bio bolestan, iako to nije bila istina.

Njegov prijatelj i suradnik Bizzare, koji je s Eminemom bio u bendu D12 i surađivao s njim na pjesmi "Amityville" na albumu "Marshall Mathers LP", jedini je koji mu ozbiljno može parirati u mizoginom tonu. U toj pjesmi najšokantniji su stihovi koje je snimio upravo Bizzare, a glase:

"Poj*** sam svog bratića u gu***, prerezao majci vrat/ Rođendan moje mlađe sestre, sjećat će me se, poklonio sam joj 10 svojih dečki da joj uzmu nevinost".

Crni humor

Reper Chief Keef također je prozvan zbog mizoginog tona u tekstovima.

"Nećeš mi dati da te j***, shvaćam te/ Ali ćeš mi pu*** k*** ili ću te ubiti" odrepao je u pjesmi "You", a prijetnja ubojstvom žena koje ne žele imati spolne odnose s reperom, još 2013. bila je tema svih medija te su mnogi komentirali da je pogrešno snimati takve uratke.

Bend Insane Clown Posse poznat je po svojim stihovima inspiriranim hororom, a slušateljima koji prvi put čuju neku njihovu pjesmu nije često previše jasno da je riječ o crnom humoru.

Tako npr. u pjesmi "In My Room" govore o tome kako su zaljubljeni u duha koji ih tjera da (prilično brutalno) ubiju mačku svoje majke, ali i susjede koji žive u kući prekoputa, te da ponesu pištolj i u školu - referencija na učestala masovna ubojstva i ranjavanja u američkim školama.

