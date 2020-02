Ovo je ekipa koja je spremna za transformacije u novoj sezoni TLZP!

Uskoro nas čeka novo izdanje popularnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', a osmero kandidata šeste sezone već je počelo s temeljitim pripremama za zahtjevne transformacije koje ih očekuju, javlja Dnevnik.hr.

Među kandidatima šeste sezone je kazališni, filmski i televizijski glumac Siniša Ružić, kojeg je hrvatska javnost upoznala u kao Tomu Bobana hit seriji "Na granici". Siniša otvoreno priznaje da ga je strah žirija te dodaje:

''Volim pjevati, volim se maskirati, volim se zezati, volim zabaviti i iznenaditi publiku. Oduševljen sam što sudjelujem u ovom showu, osjećam i strah i uzbuđenje. Okružen sam izvrsnim kolegama i frendovima koji će sudjelovati, svi imaju neke dosege i karijere, svi su osobno zanimljivi i dragi ljudi, i vesele me s njima razgovori o kuhinji, glazbi, sportu, obitelji. Već sad obožavam vrijeme koje provodimo u zezanciji, vicevima i sitnim podmetanjima. Atmosfera je poticajna, navijamo jedni za druge.''

Na pozornici će mu se pridružiti kolege iz serije ''Na granici'', Marko Braić i Pavao Medvešek. Marko je istaknuo da ga zanimaju ekstremne transformacije, što znači da je ovo idealna prilika da to i ostvari.

''Pomisao na višesatno šminkanje ulijeva mi pomalo strah u kosti, no voljan sam suočiti se s tim i riješiti se svih predrasuda i strahova ovom prilikom. Fabijan Pavao uoči sudjelovanja je izjavio:

''Veselim se nastupima u showu, smatram da je to odlična prilika izađem iz svoje zone ugode. Nikada dosad nisam sudjelovao u nečemu što je na toliko visokoj produkcijskoj razini i to me neopisivo veseli i motivira da dajem sve od sebe da zadovoljim publiku, ali isto tako da se i zabavim i naučim nešto novo i korisno za mene kao glumca i glazbenika. Glazbom se bavim odmalena, no imitacija u glazbi nešto je potpuno novo i neistraženo za mene. Bit će to ludo razdoblje, jedva čekam da sve počne.''

Za tranformacije je spreman i fitness trener, glumac i model Mario Valentić. Okrunjen titulom pobjednika u jednoj od sezona "Plesa sa zvijezdama" ima sada novi izazov pred sobom.

''Gluma/imitacija, plus ples, plus pjevanje u jednom možda je najizazovniji oblik scenskog nastupa, no izazove volim, pogotovo kad se oni dotiču onoga što jako volim raditi. Pjevanje mi je od te tri varijable najmanje blisko, pa bi tu moglo biti sklisko. No veseli me što imam priliku upoznati se i usavršiti i tom polju, pa samim time rasti i razvijati se.''

Svoje transformacijske talente pokazat će i pjevačica Neda Parmać, koja ne krije da je oduvijek htjela sudjelovati u ovakom formatu.

''Ovo je idealna prilika da otpustim sve kočnice uz izliku da je to zadatak koji mi je dodijelila gljiva. Veseli me svaka transformacija i mislim da ne postoji lik koji neću s guštom odraditi.''

Pjevanja će se ponovno uhvatit i Lana Klingor Mihić, a kako će se snaći izvan svoje zone ugode jer se odvikla od mikrofona, reflektora i scene, tek ćemo vidjeti. Bivša pjevačica, a danas uspješna poslovna žena, vlasnica PR agencije, pobjednica hrvatskog Celebrity MasterChefa i strastvena kuharica.

''Trema će biti moj najbolji prijatelj i stalni pratitelj, no nadam se onaj ugodni. Dok je god prisutna trema, to znači da mi je stalo."

Hrvatska kantautorica i radijska voditeljica Lu Jakelić također će se okušati u transformacijama u ovoj sezoni showa

''Život se događa izvan zone ugode, a TLZP je upravo taj proces. Veselim se vidjeti tko sve mogu biti, dok sam pritom najbolja moguća verzija sebe. Ohrabruje me činjenica da možeš biti sve ono što te plaši uz pomoć maski, a zapravo si cijelo vrijeme to autentičan ti. Strah i pojam konkurencije u ovoj priči nisu mi bliski jer mislim da bih bila na krivom mjestu kad bih se tako postavljala. Radujem se radoznalo svemu, a eventualno je tu samo vrsta neugode - jer još nisam iskusila ovakvu vrstu posla i zabave. Jednako se veselim brkovima, poprsju, tupeima, trikoima, perikama...'', izjavila je Lu.

Svoje uzbuđenje ne skriva ni stand-up komičarka Marina Orsag, koja otvoreno priznaje:

''Plaši me da neću dobiti likove uz koje mogu pokazati sve što mogu i da ću pasti na pozornici jer idem bez naočala, a leće u boji nemaju dioptrije. Počela sam se pripremati u teretani za izazovan tempo, ali uz svoje obveze jednostavno nemam vremena, pa se nekako nadam da je moj dosadašnji tempo dovoljno izazovan da me je pripremio na ovaj.''