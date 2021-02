Ove žene vas pozivaju da s njima obilježite Dan crvenih haljina, evo o čemu se radi

Prvog petka u veljači obilježava se Dan crvenih haljina. Akcija je to na koju pozivaju žene koje su preživjele moždani udar, a sada jedinstvenom odjevnom kombinacijom 5. veljače žele podići svijest javnosti o specifičnostima moždanog udara u žena.

Svečano obilježavanje večeras se odvija u Hrvatskom glazbenom zavodu u 18:30, pod voditeljskom palicom Tarika Filipovića, a ovdje možete pratiti live stream događanja. Svojim nastupima svečanost će pratiti i izvedbe skladatelja i pijanista Mateja Meštrovića, violončelistice Ane Rucner te glumca Vedrana Mlikote.

Od ove teške bolesti u 2019. godini u Hrvatskoj je umrlo 2.989 žena. Među njima su i dvije Ivane, Aleksandra, Maja, Snježana i Marcela koje su hrabrim istupima u javnosti skrenule pažnju na posljedice koje bolest ostavlja iza sebe, a povodom toga prošetat će u haljinama domaćih dizajnera Andrijane Subotić Pjajčik, Đurđice Vorkapić, Ivice Skoke, Lane Puljić, Martine Herak i Zorana Aragovića.

Foto: Zvonimir Ferina

Ovo je treća godina zaredom kako se održava Dan crvenih haljina i to u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurološkog društva i Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Andrija Štampar te Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

U sklopu akcije održan je niz javnih nastupa liječnika te stručnih skupova, a članice Organizacijskog odbora 1. veljače su se uputile u Dom zdravlja u Petrinji te uz podršku pomoćnice ravnatelja dr. Sande Žižak Galijan obavile preventivne neurološke preglede na koje se odazvao veliki broj žena.

"Broj osoba koje na vrijeme dođu u bolnicu te im se suvremenim metodama liječenja može pomoći, danas je na razini cijele Hrvatske oko 15%. Možda će vam se to učiniti malom brojkom, ali kada je usporedimo s postotkom od prije pet godina, onda je to čak tri puta više! To pokazuje da naš trud nije uzaludan, ali svjesni smo da je još mnogo posla pred nama. Veliku snagu daju nam naše heroine, hrabre žene koje su preživjele moždani udar i koje uvelike doprinose svojim sudjelovanjem u akciji, ponajviše pričajući o tome kako su se nosile s bolešću", kaže predsjednica Hrvatskog neurološkog društva prof. dr. sc. Zdravka Poljaković.

Ove se godine sve odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva RH i Gradonačelnika grada Zagreba te uz potporu Ureda Predsjednika RH, a važan doprinos dali su sponzori i donatori Berlin Chemie Menarini, Boehringer, Bina Istra, Eli-Lilly, Endress+Hauser, Fresenius, Ghetaldus, Makpharm, Matkon, Nicro, Novartis, Pliva, Podzemno skladište plina, Sandoz i Zubak grupa.

Sve informacije i detaljne obavijesti o akciji moguće je pratiti na službenim internet stranicama Hrvatskog neurološkog društva i na službenoj Facebook stranici Dan crvenih haljina.