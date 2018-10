Ove slavne osobe nikako ne smijete googlati!

Jedna od najpoznatijih tvrki za on-line zaštitu, McAfee svake godine proučava rezultate tražilica koji bi potencijalno mogli ugroziti korisnike na internetu i poslati ih na stranice gdje mogu dobiti kompjuterski virus.

Ove godine prvo mjesto liste najopasnijih slavnih osoba za pretraživanje na internetu u Americi zauzela je zgodna glumica Ruby Rose, prva australaka na vrhu te liste. Njezina karijera započela je 2015. nakon što je glumila u hit Netflix seriji "Orange Is The New Black". Ruby je manekenka i DJ, a dobila je i naslovnu ulogu u TV seriji "Batwoman".

Listu najopasnijih poznatih trenutno predvode žene, reality zvijezda Kirstin Cavallari je na drugom mjestu dok je Marion Cotilliard na trećem, a Lynda Carter, glumica koja je prva glumila Wonder Woman na četvrtom. Slijede ih glumice Rose Byrne, Debra Messing, a Kourtney Kardashian, po mnogima najzgodnija sestra iz reality klana tek je na šestom mjestu.

Glumica Amber Heard, koja je prošle godine u medijima bila gotovo svakodnevno zbog brutalnog prekida s Johnnyjem Deppom završila je na osmom mjestu.

Gary Davis, glavna osoba za korisničku sigurnost u tvrtci McAffee, izjavio je kako korisnici često nepažljivo i brzinski klikaju poveznice na kojima vide imena najdražih poznatih osoba kako bi doznali što više novih informacija o njima i njihovim novim projektima. Rekao je kako je bitno prije nego što se klikne na neku poveznicu dobro promisliti i zaštititi se od mogućih prijetnji sigurnosti na internetu koje bi korisnike mogle zaraziti ili im ukrasti identitet.

Osim brige za to na što se klika, Davis kaže da je bitno obratiti pozornost i na ažuriranje svih sigurnosnih postavki čim postanu dostupne. McAfee je isto tako objavio rezultate za Veliku Britaniju, tamo je najopasnija slavna osoba Kim Kardashian, a slijedi ju supermodel Naomi Campbell, Adele, ali i Britney Spears.

Najopasnija poznata osoba prošle godine u Americi bila je Avril Lavigne, a u Velikoj Britaniji Craig David.