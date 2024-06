Ovako je zgodna liječnica iz 'Braka na prvu izgledala prije 11 godina: 'S godinama sve bolja'

Kandidatkinja treće sezone showa 'Brak na prvu', Petra Meštrić, izrazito je aktivna na društvenim mrežama gdje sa svojim pratiteljima često dijeli trenutke iz privatnog života. Plavokosa liječnica sada je komparirala svoj izgled danas i prije više od deset godina.

Naime, infleuncerica je na Instagram priči objavila svoja dva izdanja s televizijskih ekrana, od kojih je jedno snimljeno ove godine, a drugo sad već davne 2013-te. Pritom je napisala: - 10+godina razlike. S godinama sve bolja. Jedna je želja samo, da se i dalje gledamo na malim ekranima - pohvalila se Meštrić svojim izgledom. Na fotografiji iz prošlosti Petra ima primjetno manje šminke, ali i prepoznatljivu plavu kosu, zbog koje je teško primjetiti da su fotografije nastale u razmaku od 11 godina.

Foto: Instagram screenshot

Za dobar izgled atraktivne 30-godišnjakinje zaslužan je trener fitnessa Stefan Modrić kojeg je upoznala u RTL-ovom showu, a čije usluge koristi posljednja dva mjeseca. Nedavno se za RTL.hr otvorila o gubitku kilograma - Za vrijeme snimanja ‘Braka na prvu‘ imala sam najviše kilograma u životu, a to je bilo 74. Krenula sam na dijetu i lagano vježbati, već sam pred kraj snimanja ‘pala‘ na 72. U tih dvije godine (do sada) smršavjela sam oko 15 kg i sad imam 58 kilograma - ponosno je otkrila liječnica.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Petra na svom Instagram profilu često progovara o muško-ženskim odnosima, a sada je podijelila svoje misli o tome kakve partnere tražimo.

- Imati problem na glas reći kakvog partnera tražimo je isto kao i doći u pekaru i reći: ‘Dajte mi bilo koji kruh‘ ili ‘Dajte mi kukuruzni kruh‘, a zapravo želite integralni. U oba slučaja nećete dobiti ono što tražite. Ni u partneru, ni u pekari. Normalizirajmo otvoreno verbaliziranje onoga što želimo, ma koliko god to nekonvencionalno bilo", napisala je Petra koja je pozirala uz bazen u poznatom šibenskom resortu.

GALERIJA: Petra Meštrić odgovorila na zločesti komentar

Petra je nedavno imala još jedan zanimljiv status, kada je progovorila o životnim nedoumicama. - Nakon uspjeha slijede i velika razočaranja jer, sve je to život - započela je influencerica uz uplakani emotikon, pa zahvalila na današnjim suzama. - Željela bih da normaliziramo činjenicu da je ok ponekad se osjećati loše. I ok je objaviti to na društvenim mrežama. I ok je osjećati se bespomoćno, tražiti razlog zašto... Ok je i ponekad i napraviti nešto da razveseliš druge ljude, a nisi morao, ok je, kad ne moraš, a napraviš, a možeš i da ne napraviš, na tebi je - nastavila je Petra, nakon čega se dotakla svog zalaganja.

- Ponekad se pitam što se ja u životu toliko trudim, toliko radim... Vidi li se to uopće? Prepoznaju li to ljudi? Barem oni koji bi "trebali" prepoznati. Za neke stvari u životu nema recepta, nema fakulteta, nema predavanja, nema literature, čak ni instruktora jer da ima ja bih sve dala da to doktoriram - ostala je misteriozna Meštrić.

VIDEO: Posljednji ispraćaj glumca Duška Valentića