Ova 12-godišnjakinja osvojila je Sanremo Junior, a sada je gostovala na koncertu Doris Dragović: 'Arena se orila'

Na koncertu Doris Dragović gostovala je i Zoe Šestan, 12-godišnjakinja iz Pule koja je osvojila Sanremo Junior. Zoe je pred punom pulskom Arenom izvela Dorisinu pjesmu 'Dajem ti srce'. Dragović je Šestan najavila lijepim riječima: "Divim se njezinom uspjehu i klanjam joj se", kazala je i dodala da ime ove djevojčice treba upamtiti. Njena majka Rosana Nenadić kazala nam je kako se Arena orila u tom trenutku.

Zoe Šestan, 12-godišnja pjevačica iz Pule osvojila je Sanremo Junior 2024. Zoe je svojim pjevačkim talentom i vokalnim sposobnostima s nogu oborila i žiri jednog važnog svjetskog natjecanja za mlade pjevače. Šestan je izvela pjesmu britanske glumice i pjevačice Cynthije Erivo 'Stand Up', a tom izvedbom bila je najbolja u velikoj konkurenciji djece od 6. do 15. godine. Natjecanje se održalo u Ariston Theatre of Sanremo 17. travnja, a ponosna Zoeina mama Rosana Nenadić na Facebooku je otkrila da je njena djevojčica osvojila glavnu nagradu.

- Nismo se nadali ničemu....ali ničemu. Mislila sam da se netko zabunio. Ali NE!!! Postoje nacionalni konkursi u više zemalja. Prva je od preko 1000!!! - napisala je Rosana.