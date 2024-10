Otkriveno je kako je Al Pacino posao 'švorc': 'Plaćao sam 16 auta, 23 mobitela, a nije mi pomogao ni 'Kum''

Američki filmski glumac Al Pacino nedavno je objavio memoare imena "Sonny Boy" u kojima se prisjetio vremena kada je ostao bez financija. To je, naime, bilo sredinom 80-ih godine, u vrijeme kad je bio u ljubavnom odnosu s Diane Keaton. Tada je otkrio da je "švorc".

Glumac je 70-ih godina dobio ulogu u kultnom filmu "Kum", koji je doživio planetarni uspjeh, a danas je među najpoznatijim filmovima ikad snimljenima. Međutim, Pacino od filma nije zaradio previše novca. Navodno je bio plaćen samo 35.000 dolara.

"Kad sam završio sa snimanjem ‘Kuma‘ bio sam švorc, nije da nisam imao ništa novca, ali sam bio dužan novca. Moji menadžer i agent su dobili svoj dio od moje plaće dok sam ja morao živjeti od podrške Jilla Claybourgha", napisao je on. Glumac je zaradio puno više na druga dva nastavka filma, ali nikad nije bio "pametan sa svojim novcem". Pacino je 80-ih godina jako malo radio, a snimio je tek pet filmova.

"Imao sam otprilike 90 tisuća u banci i to je to. Imao sam kuću na selu koje se nisam htio odreći. Trošio sam, a nisam zarađivao", poručio je on. "Mogao bih reći da su me iskoristili. Mogu okriviti svoje računovođe. Mogu okriviti svoju menadžericu Mary Bergman koja me smjestila u neku vrstu poreznog skloništa što je pošlo po krivu. Mogu kriviti sebe, ali bi onda trebao preuzeti odgovornost za svoja djela", ispričao je glumac.

Prisjetio se i trenutka kad je s Keaton otišao kod svog odvjetnika kako bi razgovarali o njegovim financijama. Tada je ona "poludjela" i počela vikati na odvjetnika. "Znate li vi tko je on? Sad ćete mi reći da je umjetnik. Ne. On. Je. Idiot. On je neznalica. Kad je on u pitanju, morate se brinuti o njemu", rekla je ona tad, a Pacino se složio s njom. Glumac je istaknuo da nije razumio kako novac funkcionira, kao što nije shvaćao kako karijere funkcioniraju. Njegova bivša djevojka ga je nagovorila da se vrati snimanju filmova, nakon čega je dobio ulogu u "Moru ljubavi". Film je također doživio ogroman uspjeh, ali Pacino nije zaradio puno od njega.

Nakon filma "More ljubavi" ponovno se vratio u ulogu Michaela Corleonea u filmu ‘Kum 3‘, a sve zato što mu je trebala plaća. Dvije godine nakon izlaska filma, Pacino se preselio u Los Angeles kako bi živio bliže svojoj djeci, ali ga je njegov stil života "koštao bogatstvo".

"Moje osoblje je postajalo sve veće, a brinuo sam se oko dva doma, mojih apartmana, ureda i uzdržavao sam svoju djecu. Trošio sam tri ili četiri tisuće dolara mjesečno, što je jako puno novca", napisao je. Pacino je 2011. godine počeo sumnjati na svog računovođu. Bio je na putovanju u Europi na kojem nije štedio, a kad se vratio kući je vidio da ima više novca nego što je imao prije putovanja. Naposljetku je saznao da je njegov računovođa vodio Ponzijevu shemu i završio je u zatvoru. Pacino je kratko nakon toga ponovno ostao bez novca. "Imao sam 50 milijuna dolara i onda, odjednom, nisam imao ništa. Imao sam imanje, ali nisam imao novca", poručio je. U memoarima je napisao i na što je potrošio sav svoj novac. Kupio je i plaćao 16 automobila, 23 mobitela te trošio 400.000 dolara na uređenje okoliša za kuću u kojoj nije živi.

Glumac je naveo i kako je jako malo znao o tome gdje njegov novac zapravo ide. "Čak nisam potpisivao ni svoje čekove. Računovođa bi ih potpisao i ja bih ga samo pustio. Nisam gledao i on mi nije govorio previše o tome koliko imam i gdje taj novac odlazi, a ja nisam pratio tko je dobio što", napisao je. Kad je Pacino došao u svoje 70-e godine, "velike plaće na koje je navikao nisu više stizale". Tada je počeo štedjeti i više raditi. Prodao je jednu od svojih kuća, počeo snimati reklame i započeo turneju sa svojim seminarom.

U knjizi je priznao i da su neki od njegovih posljednjih projekata nastali samo zbog novca te da nisu bili dobri. Otkrio je i da mu je najuspješnija uloga, što se tiče novca, bila ona u filmu "Lice s ožiljkom". "Do danas je to najveći film na kojem sam radio. Od njega i danas zarađujem. Mogu živjeti od toga. Odnosno, mogao bih živjeti kao normalna osoba", rekao je glumac.

