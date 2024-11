Otkriveno je kada i gdje će grupa Magazin publici predstaviti nasljednicu Andree Šušnjare

Nedavno je pjevačica Andrea Šušnjara (37) otkrila da je odradila svoj zadnji nastup s grupom Magazin u kojoj je bila najdugovječnija pjevačica, a mnogi su nagađali tko će doći na njezino mjesto. Sada je, pak, otkriveno i kada će ova legendarna grupa obznaniti tko dolazi na Andreino mjesto. Naime, Magazin u četvrtak 7. studenog nastupa u jednom zagrebačkom klubu koji je u najavi događaja istaknuo i da će Magazin tamo predstaviti novu pjevačicu.

- Pridružite nam se na nezaboravnoj večeri u četvrtak, 7. studenog, u klubu Mint, kada će popularna grupa Magazin predstaviti svoju novu pjevačicu - stoji na društvenim mrežama zagrebačkog kluba te dodaju da je ulaz besplatan.

Podsjetimo, Andrea je u Magazinu provela skoro 15 godina, a svoj zadnji nastup imala je prošli tjedan. Andrea nastavlja surađivati s Tončijem Huljićem u svojoj solo karijeri, a Huljić je ranije otkrio i neke detalje o novoj pjevačici."Ljudi znaju, ja sam proračunat čovjek, ali vođen srcem. Moj proračun radi srce. Vidjet ćete. Ja mislim da ćete biti zadovoljni svi. Jer svaka nova pjevačica mora unijeti novu energiju", izjavio je za IN Magazin Hujić. Kazao je i da će se vjerojatno ostvariti njegova ideja o turneji sa svim dosadašnjim pjevačicama Magazina.

'Mislim da ću ipak pristati, ali moram vidjeti kako će se stvari sa svim pjevačicama koje su pjevale u Magazinu razvijati, kakvi su njihovi privatni planovi, ali ne bi bilo loše vratiti se 40 godina unatrag i napraviti nekakve velike koncertne stadione s Magazinom", priznao je Tonči. Pjevačica Andrea Šušnjara nakon 14 godina napušta Magazin a nedavno je za Story.hr, progovorila o razlozima odlaska. - Pravi razlog odlaska iz grupe Magazin je moja želja za promjenom. Odsad ću sebi biti na prvome mjestu. Razmišljam o budućnosti i dovodim si život polako u red. Trebalo mi je puno vremena da donesem ovu odluku, nisam je donijela preko noći, kazala je.

- Da nije bilo Tončija, ne bih danas bila ovdje. Pomogao mi je u životu i u karijeri više nego što on misli i zna da jest. Doživotno sam mu dužna i zahvalna jer mi je dao priliku. Bila sam djevojčica u teškoj situaciji i on mi je pomogao. lako me nije poznavao, ponašao se prema meni kao da sam njegovo dijete. Imao je puno strpljenja sa mnom i učio me kako se radi ovaj posao, a ja sam upijala svaku rečenicu koju mi je rekao - rekla je pa dodala:

- Sam Bog ga je poslao u moj život. Kada sam odrasla i stala na noge u grupi, vidio je da odrađujem u Magazinu sve što treba i kako treba pa me pustio samu i nije se više miješao. Osnovao je svoj novi bend Madre Badessa, a ja sam nastavila hrabro voditi ovaj bend najbolje što znam i uspjela sam jer posao nikada nije patio. Voljela bih možda da je bio malo više prisutan u grupi jer bi meni bilo puno lakše., kazala je i dodala da se nikad nisu posvađali.

- Naravno da smo imali nesuglasice, ali izgladili bismo ih na pozornici čim bi počela svirka ili na sljedećem nastupu. Naše prepirke uvijek su bile vezane uz posao koji svi shvaćamo jako ozbiljno i on nam je uvijek na prvome mjestu. Razlozi prepirki većinom su vezani uz repertoar i tehničke probleme s kojima se susretnemo na terenu, kao i njihova želja i stav da se ne eksponiramo previše u medijima. U grupi smo svi različitih karaktera, a tu je i velika razlika u godinama. Smatram da su me upravo te razlike oblikovale u izvođačicu kakva sam danas jer najviše naučiš od ljudi koji ne misle kao i ti, rekla je.

S Tončijem već radi na novim pjesmama s kojima će se predstaviti publici kao solo pjevačica. U Magazinu, kaže, nije smjela slagati repertoar po svom ukusu, a sad će to moći. - Složila sam repertoar po svom guštu, sastavljen od najvećih hitova i Magazina i ostalih izvođača. Dosad sam morala pjevati standardni repertoar grupe Magazin i nisam smjela ni ubaciti ni izbaciti pjesmu za koju sam smatram da je publika želi ili ne želi. Sada želim samostalno donositi odluke koje se odnose na mene i moju karijeru, a u Magazinu to nije bio slučaj - rekla je.

