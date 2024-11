VIDEO Ella Dvornik pokazala kako je izgledao pogreb Dine Dvornika: Jedna stvar je bila zabranjena

Najpopularnija domaća influencerica Ella Dvornik na društvenoj mreži TikTok prisjetila se svog pokojnog oca, legendarnog glazbenika Dina Dvornika. Obožavateljima je ova 33-godišnjakinja priznala da svaki put kad se sjeti, ima običaj pustiti snimku s njegova posljednjeg ispraćaja, a koji je za ove prostore bio poprilično neuobičajen.

Naime, na snimci s ispraćaja je vidljivo da je na Kematoriju na zagrebačkom Mirogoju puštena glazba, odnosno dvije Dinove najdraže pjesme, bila je zabranjena crna odjeća, a svi su plesali i nastojali slaviti život velikog, prerano preminulog glazbenika. - Obožavam se vratiti na ovu snimku svaki put kad se sjetim. Na pogrebu je bila zabranjena crna odjeća, puštene su dvije njegove omiljene pjesme, ljudi su pljeskali bez prestanka još deset minuta nakon što je posljednja pjesma odsvirana. Dostojanstveni odlazak - napisala je Ella Dvornik te na video njegova pogreba dodala i naslov "Normalizirajmo da se na pogrebu slavi život".

U komentarima ispod ovog videa s pogreba javili su se brojni pratitelji, a mišljenja su podijeljena. "Bio je kralj i neponovljiv ali fakat, šteta što više nije s nama", "Upravo tako i treba, živiš Dino!", "Kraljevski ispraćaj za kralja", komentirali su obožavatelji ispod objave. Ipak, bilo je i onih koji su ovakav pogreb smatrali neprimjerenim. "Teško, pogotovo ako je o roditeljima riječ", "Ako je tebi to normalno OK, nitko ti ne sudi. Ali nemoj ljudima govoriti da je to normalno", "Totalno neprimjereno i nedostojanstveno", pisali su. Ako se prisjetimo, Dino Dvornik, legendarni glazbenik, prerano nas je napustio 7. rujna 2008. godine, nedugo nakon svog 44. rođendana. Iza sebe je ostavio suprugu Danijelu Dvornik i kći Ellu, a obje često na društvenim mrežama dijele divne uspomene na njega.

#pogreb ♬ original sound - Ella Dvornik @elladvornik Obozavam se vratiti na ovu snimku svaki put kad se sjetim 🥰 Na pogrebu je bila zabranjena crna odjeca, pustene su dvije njegove omiljene pjesme, ljudi su pljeskali bez prestanka jos 10 minuta nakon sto je posljednja pjesma odsvirana. Dostojanstveni odlazak. #funeral

VEZANI ČLANCI:

FOTO Severina prošetala gradom u kombinaciji koja košta sedam tisuća eura

Podsjetimo, nedavno je Ella Dvornik dala intervju za Večernji list te je progovorila o uskoro i službeno bivšem suprugu Britancu Charlesu Pearceu. - Razvod još traje, ali ne doživljavam ga kao loš san. To je samo jedna faza u životu iz koje učim i idem dalje. Ne smatram to ni greškom. Da moram sve ponoviti, ponovila bih, to su sve bile lekcije i blagoslovi. I mi smo danas ljudi koji jesmo zbog toga. Zahvalna sam na cijelom iskustvu, imamo dvije divne kćerkice i puno lijepih uspomena, a sigurna sam da ćemo u budućnosti biti odlični prijatelji i da ćemo se smijati svemu što se dogodilo - priznala je Ella Dvornik u razgovoru za Večernji list.

Osim toga, otkrila nam je da joj je majka Danijela Dvornik najveća podrška i oslonac. - Mama mi je najveća podrška i često smo u kontaktu što je normalno. Iako ona je puno strastvenija od mene pa nekad ja nju moram smirivati, a recimo zvala sam je da ona mene smiri! To vam je taj dalmatinski duh... - dodala je popularna influencerica, koja se bavi i glazbom.

FOTO Ella Dvornik srušila se s ljuljačke na pod, a prolaznici u čudu: 'Trenutak prije katastrofe'

Naime, Ella je kći pokojnog legendarnog glazbenika Dine Dvornika, a u intervjuu nam je rekla kako bi se on danas sigurno ponosio njom i njezinim kćerima Balie Dee i Lumi Wren. - Sigurna sam da bi se ponosio. Uvijek je govorio da treba biti autentičan, i mislim da sam to naslijedila od njega i svakako to želim i svojim kćerima. Mislim da bi on baš uživao u njihovu društvu i baš mi je žao što nije doživio taj trenutak. Da se sad vrati, mislim da bi bio u šoku što uopće imam djecu jer kad je on umro, ja sam još bila buntovna tinejdžerica - istaknula je Ella.

Otkrila je i je li spremna za novu ljubav: - Trenutačno ne razmišljam o tome, sada bih se htjela ponajprije posvetiti sebi, iako ne odbacujem mogućnost da se dogodi. Nisam nikad planirala zaljubiti se, to se nekako samo dogodi, pa ako bude suđeno dogodit će se, a i ako se ne dogodi, mogu vam reći da sam sasvim zadovoljna i ostanem li solo - zaključila je simpatična Ella, a ostatak intervjua pročitajte OVDJE.

VIDEO Napali je hakeri? Obrisan je Instagram profil Maje Šuput