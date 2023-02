Otkriven je identitet žene s kojom je princ Harry izgubio nevinost, Sasha je ispričala svoju priču

Princ Harry u svojim je memoarima je razotkrio brojne nepoznate detalje o sebi i kraljevskoj obitelji te je s čitateljima podijelio i dosta intimnih podataka. Opisao je tako i detalje svog prvog seksualnog iskustva i otkrio je kako je nevinost izgubio sa starijom ženom. - Bio je to strastven, pripit – i vrlo vjerojatno nepromišljen – susret između dvoje prijatelja koji su se iskrali iz puba kako bi zapalili cigaretu, a sve je završilo tako što su se popeli preko ograde kako bi vodili ljubav u polju, zaštićeni od pogleda gustom živicom - tim je riječima princ Harry opisao svoje prvo seksualno iskustvo.

Mnogi su nagađali kako je riječ o glumici Elizabet Hurley, ali ona je to u medijima demantirala, a sada je Daily Mail otkrio tko je dama s kojom je princ izgubio nevinost i ona je ispričala sve o toj večeri. Princ Harry (38) svoje je prvo seksualno iskustvo doživio sa Sashom Walpole (40) koja za Daily Mail priča kako je Harry inicirao njihov odlazak na polje i započeo ju je ljubiti.

- Počeo me ljubiti. Bilo je strastveno, intenzivno. Oboje smo znali. Od poljupca smo vrlo brzo završili na podu. Bilo je vatreno. On za mene nije bio princ Harry, on je bio moj prijatelj i situacija je malo izmakla kontroli. Nismo to planirali napraviti, ali bilo je brzo, divlje i uzbudljivo. Oboje smo bili pijani. To se ne bi dogodilo da nismo bili pijani i Harry ničim nije odavao da je djevac i da mu je to prvi put. Nakon 15 minuta vratili smo se u pub, a dok smo bili u polju tjelohranitelji su tražili Harryja jer nisu znali gdje je nestao - ispričala je Sasha koja je Harry upoznala dok su oboje bili tinejdžeri, a ona je bila zaposlena u konjušnici na imanju budućeg kralja Charlesa u Gloucestershireu. Sasha je bila iznenađena kada je na televiziji i u ostalim medijima saznala kako je princ u memoarima "Spare" podijelio ovaj intimni trenutak i zato je odlučila ispričati svoju stranu priče i objasniti da Harry nije nevinost izgubio s puno starijom ženom od sebe.

- Čuvala sam ovu našu tajnu 21 godinu, pa sam se jako iznenadila kad mi je prijateljica javila da je na televiziji vidjela kako je Harry o tome pisao u svojoj knjizi. Skoro sam pala sa sofe. Sad sam i ja odlučila progovoriti jer sam znala da mediji neće odustati dok me ne pronađu i ne otkriju sve o tome - rekla je Sasha čije fotografije možete pogledati ovdje.

VIDEO Slavni Hrvati napustili su gradove i pronašli bolji život na selu: 'Kad dođeš tu, sve ti stane'