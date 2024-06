Otkrivena tajna s turneje poznate pjevačice! Evo kako se Taylor Swift skriva od obožavatelja

Taylor Swift. Mlada je to glazbenica koja trenutno ruši sve rekorde popularnosti. Njezini obožavatelji stvaraju podrhtavanje tla na koncertima, svojim albumima je oborila rekorde slušanosti, a o njezinom glazbenom stvaralaštvu postoje i kolegiji na sveučilištima. Ova 34-godišnja superzvijezda skoro uvijek ima vremena i energije za druženje sa svojim obožavateljima, a kada to pokušava izbjeći nitko joj ne zamjeri s obzirom na hordu fanova koju ima. No, često velikom broju ljudi nije jasno kako iona prođe pored vrata arene u kojoj nastupa do hotela, a da je pritom nitko ne primijeti. Sada je i to otkriveno! Mail on Sunday sada je otkrio kako se Taylor da bi to postigla sakrije u ogroman kovčeg kada želi tajno ući u hotele. Radi se o velikom crnom koferu kojeg putnici obično koriste za prijevoz glomazne audio opreme, a ovaj njezin način skrivanja, očito, odlično funkcionira.

Dokaz tome jest i to što sok se tako skrivala tijekom britanskog dijela turneje "Eras" pojavile su se mnoge neutemeljenoj glasine o tome gdje je odsjela, no nitko nije otkrio lokaciju. "Nečuveno je da glazbenik skriva gdje je odsjeo tijekom turneje tako visokog profila", rekao je jedan obožavatelj, a Taylor se i ranije na različite načine snalazila kako bi prošla nezapaženo. Tijekom američkog tijela turneje moglo se vidjeti kako iza pozornice izlazi iz ogromnih kolica za čišćenje. Također, u svakodnevnom životu često se prerušava i koristi razne maske, perike, šešire, velike naočale i drugu neobičnu odjeću u pokušaju da prođe nezapaženo tijekom putovanja.

"Potpuno je nevjerojatno da je se jedva igdje vidi. Vrlo je pametna kada treba proći ispod radara", rekao je jedan njezin prijatelj. Osim toga, često se ponaša kao i svaka druga prosječna osoba te na taj način se uklopi u masu.

Podsjetimo, na koncerte Taylor Swift dolazi čak i kraljevska obitelj. Naime, princ William je svoj rođendan proslavio upravo na Taylorinom koncertu, a s njom se i fotografirao. Kensingtonska palača objavila je na društvenim mrežama sliku Williama, princa Georgea i princeze Charlotte sa Swift koja je s članovima kraljevske obitelji snimila selfie iza pozornice prije koncerta . - Hvala Taylor Swift na sjajnoj večeri! - piše u objavi palače na Instagramu.

