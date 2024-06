Josip Čapo u show je ušao sa 169 kilograma i ovako je izgledao tada, a ovako nakon showa

bivši kandidati

Puklo je! Damir i Samanta iz 'Ljubav je na selu' više se ne druže. On otkrio što se dogodilo: 'Pretjerala je'

Prijateljska iskra odmah se rasplamsala, a izgleda kako su se intenzivna druženja nastavila i nakon showa. Mnogi su zbog toga posmislili da su Samanta i Damir u vezi, no on je naglasio da su samo prijatelji na svom Facebooku. Ipak, kako je sada otkrio, čini se da je to prijateljstvo puklo.