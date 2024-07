Organizatori Olimpijade optuženi za ismijavanje kršćanstva, mnoge je to razbjesnilo: 'Sramotno do bola!'

Sinoćnjom svečanom ceremonijom u Parizu započele su 33. po redu Olimpijske igre. Četverosatni program sastojao se od povorke sportaša, paljenja olimpijske baklje i glazbenih točaka globalnih zvijezda, no ono o čemu se danas ponajviše priča jest očiti pokušaj repliciranja 'Posljednje večera' u izvedbi 'drag kraljica'.

Ovaj performans naišao je na podijeljene reakcije publike, a društvene mreže gorjele su od komentara. Naime, organizatori otvaranja optuženi su za ismijavanje kršćanstva nakon što je više od desetak drag performera poziralo za prizor koji podsjeća na kultno djelo Leonarda da Vincija, sliku koja prikazuje Isusa i njegove učenike dok dijele svoj posljednji uskršnji obrok prije nego što će biti izdan, osuđen i raspet na križu. U jučerašnjem prizoru vidimo ženu u središtu stola koja na glavi nosi krunu s aureolom i drži ruke u obliku srca. Uz nju su bile drag kraljice, odnosno muškarci u ekscentričnim ženskim kostimima, i jedno dijete. Scena je kulminirala kada je čovjek koji predstavlja Dionizija poslužen na srebrnom pladnju. Kao što je već rečeno, ova odluka organizatora izazvala je dvojake komentare, uglavnom negativne. The Washington Times donosi neke od njih.

