Organizatori Eurosonga objavili rezultate testa na drogu mladog Talijana: 'Za nas je slučaj zaključen'

Pjevač talijanske skupine Måneskin, pobjednice Eurovizije 2021. nije bio drogiran, objavio je u ponedjeljak organizator natjecanja nakon provedenog testa.

"Nije bilo konzumiranja droge i za nas je slučaj zaključen", priopćila je Europska unija radiotelevizija.

Talijanski pjevač Damiano David pristao je na test nakon što je objavljen video u kojem se vidi kako za vrijeme natjecanja u subotu u Rotterdamu primiče nos stolu, položaj koji asocira na šmrkanje kokaina. UER navodi da je rezutat testa, objavljenog ranije u ponedjeljak, negativan.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL 2021 Eurovision Song Contest in Rotterdam Maneskin of Italy pose with the trophy following a news conference after winning the 2021 Eurovision Song Contest, in Rotterdam, Netherlands, May 23, 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw PIROSCHKA VAN DE WOUW

Organizacija sa sjedištem u Ženevi je na zahtjev talijanskog izaslanstva "provela temeljito ispitivanje i provjerila sve dostupne video zapise". Italija, koja je bila među favoritima, pobijedila je na europskom glazbenom natjecanju ispred Francuskinje Barbare Pravi i Švicarca Gjon's Tearsa.

Podsjetimo, nakon što se sugestivna snimka proširila internetom, bend je žestoko opovrgnuo tvrdnje, a onda se oglasio i organizator idućeg dana.

"Svjesni smo špekulacija oko videoisječka talijanskih pobjednika Eurosonga u Green roomu sinoć. Bend je snažno opovrgnuo optužbe da su upotrebljavali droge, a njihov pjevač po dolasku kući podvrgnut će se dobrovoljnom testu na droge. To su zatražili i sinoć, ali EBU nije mogao odmah organizirati testiranje.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL 2021 Eurovision Song Contest in Rotterdam Members of Italy's Maneskin gesture during a news conference after winning the 2021 Eurovision Song Contest in Rotterdam, Netherlands, May 23, 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw PIROSCHKA VAN DE WOUW

Bend, njihov menadžment i šef izaslanstva obavijestili su nas da u zapozorju nije bilo droge i objasnili su da je za njihovim stolom razbijena čaša i da je pjevač očistio komadiće stakla. EBU može potvrditi da je slomljeno staklo doista pronađeno nakon provjere na licu mjesta. Još uvijek pažljivo pregledavamo snimke i pravodobno ćemo objaviti sve nove informacije", kazali su u službenoj izjavi naglasivši da i dalje pregledavaju spornu snimku.

Podsjetimo, talijanski glam rock bend Måneskin slavio je na Eurosong pozornici izvedbom pjesme Zitti E Buoni, zbog koje im je žiri podijelio 206 bodova, a od publike su dobili čak 318 bodova - te tako skupili 524, najviše od svih izvođača.

VIDEO Evo što su Talijani nakon pobjede na Eurosongu dobili

