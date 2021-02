Omiljeni lovac iz 'Potjere' objavio fotku staru 10 godina: 'Portret psihopata u mladosti'

Krešimir Sučević Međeral, poznati lovac iz kviza 'Potjera', na svom je Instagramu objavio staru fotografiju iz putovnice i iznenadio svoje pratitelje na Instagramu.

"Portret psihopata u mladosti ovdje je zato što je to bila moja slika u putovnici od 2011. do 2019., uključujući dakle i putovanje koje sam ovdje opisivao. Ovo je lice koje su gledali svi carinici od Tovarnika do Auckland International Airporta, pakistanski policajci po kontrolnim točkama, kineski zaštitari po kolodvorima, diplomatsko osoblje po veleposlanstvima... Stvarno mi je čudno kako su me pustili da toliko landram po svijetu s ovim", započeo je Krešo svoju objavu pa se osvrnuo i na povratak iz Australije, ali i ono što ga je dočekalo u Hrvatskoj nakon toga.

"A što se tiče moga povratka, nakon ranog doručka u Sydneyu pozdravio sam se sa svojim domaćinima, Jasnom na kućnom pragu, a njenim suprugom u metrou kojim je on išao na posao, a ja na aerodrom. Zatim je prvo slijedilo 9 sati leta od Sydneya do Bangkoka u Boeingu 747 Thai Airwaysa, 8 sati čekanja u tranzitnoj zoni aerodroma Suvarnabhumi (nisam imao ulaznu vizu Tajlanda, pa nisam mogao otići do grada), 11-satni noćni let Boeingom 777 Austrian Airlinesa za Beč, 2 sata čekanja na Schwechatu, te još 40-ak minuta leta Austrianovim Dashom do Zagreba - i to još starog terminala na Plesu. Tada mi je postalo jasno zašto ljudi kažu da zagrebački aerodrom izgleda nedostojno grada koji opslužuje - dotada mi kontrast nikada nije bio toliko izrazit. Iz australskog ljeta vratio sam se u hrvatsku zimu, po prvi put nakon 5 mjeseci našao sam se u zemlji u kojoj se vozi desnom stranom...i shvatio da opet uzaludno čekam prtljagu. Već poznata scena iz Aucklanda ponovila mi se na domaćem terenu. Srećom, prtljaga mi je dostavljena kojih dva sata kasnije, jer je došla istim letom, ali su ju idioti iz nekog razloga zaboravili staviti na pokretnu traku. Jedno od piva je iscurilo, iako se boca nije ni razbila, niti je čep otpao. Vjerojatno je nekako iscurilo između čepa i grlića. Naravno, upila ga je moja odjeća. No sve drugo je bilo na mjestu. Iako je moje srce djelomice ostalo po svim onim mjestima diljem Azije i Oceanije gdje sam doživio lijepe uspomene tijekom ovih 320 dana... Avantura života došla je svome kraju. A mene su u Zagrebu čekala nova uzbuđenja. Tada još nisam znao da ću se koja tri tjedna kasnije prijaviti na Potjeru, te da će mi umjesto poziva u emisiju poslati poziv da se pridružim lovačkoj ekipi...", završio je Sučević Međeral.

Ispod objave odmah su mu se javili pratitelji. "Što fali fotki?", pitali su se neki dok je jedan od pratitelja zaključio da na ovoj fotografiji ima sličnosti s Johnom Lennonom.

