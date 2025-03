Olja pripremila gozbu za pamćenje, ali pobjeda je ipak pripala oduševljenoj Kati: Počastit ću svoje slavno društvo

Olja Einfelt zatvorila je splitski tjedan 'Večere za 5' u ulozi Valerije, kćeri cara Dioklecijana. Za svoju večeru osvojila je 39 bodova, a pobjedu je s osvojenih maksimalnih 40 bodova osvojila Kata. Valerija je pripremu počela glavnim jelom 'Imperatorska gozba', dinstanim kupusom, rebarcima i polama krumpira kao prilogom. Predjelo 'Intermezzo' bio je tartarski biftek s prilogom salate od ljubičastog kupusa, a na kraju je domaćica pripremila 'Pastiru iz vinograda', desert od grožđa, ricotte i grčkog jogurta posluženog u čaši. U kombiju je Marija pokazala ekipi kako je za susret s vampiricom pripremila svetu vodu, češnjak i Bibliju, ne znajući da ih Olja danas dočekuje u drugoj ulozi. Pa ih je tako dočekala Olja u ulozi Valerije s maskom na licu i uz dvoje sluga, podijelila iznenađenim gostima aperitive, ali i toge koje su odjenuli te lovorove vijence koje su stavili na glave.

„Čim smo ušli unutra vidjeli smo da to izgled fenomenalno, jako se potrudila“, komentirao je Josip. Predjelo se svidjelo gostima: „Nikad prije nisam htio probati tartar biftek, a ovdje sam morao probati i ugodno me iznenadio“, rekao je Josip, a zadovoljan je bio i Miro, iako je rekao da mu je tartar bio malo prepapren i prejak. 'Imperatorska gozba' oduševila je goste. „Izgled jela mi je baš wow, zato što kad vidim kako to čarobno izgleda - pravi performans“, zadovoljno je komentirala Kata, a za okus jela dodala: „Vratio me u djetinjstvo.“ „Okus glavnog jela je bio izvrstan. Meso je bilo mekano, taman po mjeri, kupus dobro začinjen i pole super“, rekao je Josip, a najzadovoljniji je bio Miro: „Vjeruj mi da sam se vratio u raj i taj period Dioklecijana, opuštenosti i ljubavi.“

Miro se prepustio ugođaju i ekipu nasmijao svojim razgovorom s Valerijinom sluškinjom, a na kraju priznao da je toliko pričao da nije stigao ni pojesti glavno jelo do kraja. Desert se također svidio gostima, a domaćica im je rekla i kako je čaše oslikala posebno za njih. „Draga moja Valerija, desert je tako ukusan i tako se lijepo topi“, pohvalila je desert Kata. Domaćica je pozvala goste da prilegnu i raskomote se nakon večere. Kako bi dodatno dočarala ugođaj vremena cara Dioklecijana, domaćica je svoje goste hranila grožđem, a zatim im podijelila poklone, ručno oslikane staklene figure ribica. „Osjećao sam se večeras baš kao na dvoru, nisam očekivao da ću ikad ovakvu gozbu doživjeti i baš mi je drago da jesam“, zaključio je Josip. A kao iznenađenje večeri stigao je i Valerijin otac, car Dioklecijan, koji je popričao s gostima i podijelio im glavice kupusa iz svog vrta.

Nakon cijele večeri, koja nikog nije ostavila ravnodušnim, preostalo je još proglasiti pobjednika. Na četvrtom mjestu 36 bodova našao se Miro, na trećem s 38 bodova Marija, drugo mjesto s 39 bodova dijelili su Josip i Olja, a pobjednicom je proglašena Kata. Olji su svi dali po deset bodova, osim Mire koji joj je dao devet bodova zbog prepaprenog tartara. „Iskreno nisam baš očekivala pobjedu, ali jao, baš se desilo meni, pa to je nevjerojatno, to Kato Dizalico! Prvo ću počastiti svoje slavno društvo, a onda ćemo vidjeti za ostatak“, komentirala je oduševljena pobjednica. Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.