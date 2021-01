Okončana sudska bitka! Slavna pjevačica mora platiti 2.8 milijuna kuna kolegici koju je 'pokrala'

Pjevačice Nicki Minaj i Tracy Chapman okončale su gorku parnicu koja traje od 2018. jer je reperica Minaj u svojoj pjesmi "Sorry" neovlašteno koristila dio pjesme "Baby Can I Hold You" kantautorice Chapman iz 1988.

Pjevačice su se nagodile i Minaj će Chapman platiti 450.000 dolara (oko 2.8 milijuna kn) odštete čime je okončan spor koji je trajao dvije godine i kako bi se izbjeglo još skuplje suđenje, piše Daily News.

Tracy je pjesmu snimila 1988., a dijelove svog teksta i melodije prepoznala je u pjesmi reperice. Kantautorica je potom podnijela tužbu za kršenje autorskih prava zbog pjesme "Sorry" iz 2018. Federalnom sudu u Los Angelesu.

Foto: REUTERS

Pjesma "Sorry" gotovo je dospjela u Minajin album "Queen". Minaj i njezini menadžeri uputili su više zahtjeva za licenciranje pjesme "Sorry" na ljeto 2018. iako je Minaj već snimila svoju verziju "bez tražene licence", navodilo se u optužnici. Chapman je odbijala te zahtjeve, ali je Minaj proslijedila kopiju pjesme "Sorry" popularnom DJ-u koji je kasnije na Twitteru podijelio link na pjesmu.