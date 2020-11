Odlazak velikana! Kićo Slabinac izgubio bitku za život

U 77. godini života nakon kratke i teške bolesti u zagrebačkom KBC-u preminuo je Krunoslav Kićo Slabinac, potvrdili su nam iz bolnice. Legendarni Kićo Slabinac preminuo je jutros u 6:50 sati u KBC-u Zagreb gdje je hospitaliziran već tri mjeseca.

"Nažalost, točno je, preminuo je u ranim jutarnim satima. Unatoč svim najboljim metodama liječenja, kako kirurškog tako i intenzivističkog, biologija njegovih multiplih komorbiditeta je nažalost nadjačala sve naše napore.", potvrdio je za Večernji list prof.dr. Hrvoje Gašparović kardiokirurg iz KBC-a Zagreb, a koji je ljetos operirao srce Kići Slabincu. Kićo je, podsjetimo, prošao rutinsku operaciju srca, no oporavak nije tekao očekivano jer, zbog njegove debljine, rana na prsnom košu nije dobro zarastala.

"Prva mi je to informacija, znao sam samo da je bio jako loše", kratko nam je kazao njegov kolega i glazbenik Šima Jovanovac, koji je do posljednjeg dana nadao da će se njegov prijatelj oporaviti.

Slavonski glazbenik poznatih hitova "Inati se Slavonijo" i "Zbog jedne divne crne žene" posljednje je dane proveo na respiratoru zbog pogoršanja respiratornog statusa, a sve to bila je posljedica rutinske operacije srca koja je pošla po zlu u kolovozu. Naime, glazbeniku je prvo bilo prognozirano poboljšanje te je bio u fazi odvajanja od respiratora, ali onda se sve promijenilo.

– Da, točno je, gospodin Slabinac ima pogoršanje respiratornog statusa Bio je jedno vrijeme u fazi odvajanja od respiratora, ali više nije tako. Borimo se – kazao nam je tada Kićin liječnik dr. Hrvoje Gašparović. Tada se Kićo nalazio u JIL-u, na respiratoru, odnosno u 'šok sobi'.

Nakon njegove operacije u kolovozu su prvi progovorili za RTL njegovi kolege Duško Lokin i Željko Krušlin Kruška koji su bili uvjereni da će se glazbenik uskoro oporaviti. - Svi smo očekivali za par dana da će izaći i da će sve biti dobro i onda sam doznao od njegovog sina Ivana da se situacija ne odvija kako bi trebala. Danas sam doznao da je na respiratoru - govorio je Lokin novinarima tada dodavši na kraju: "Kićo dragi, ja te čekam!".

Nažalost, nikad ga nije dočekao.

- Nakon što su mu ugrađene premosnice, prve vijesti bile su dobre. No onda je krenulo po zlu - rekao je poslije operacije Kićin kolega glazbenik Željko Krušlin Kruška koji je na kraju priloga poručio prijatelju da se brzo oporavi i da će ga svi čekati.

Prošle je godine bilo pet desetljeća njegova djelovanja na estradi, a tom prilikom je za Večernji list otkrio je pojedinosti iz političkog života u koju je ušao na poziv predsjednika Franje Tuđmana.

- Predsjednik mi je odmah nakon prvih izbora ponudio da uđem u politiku, još 1990., a ja sam odbio, uz objašnjenje da će moja karijera u tom slučaju biti gotova jer kod nas, ako navijaš za drugi nogometni klub, rekao sam mu, smrtni si neprijatelj. Ponovio je poziv 1993. u Varaždinu, nakon izbora, opet sam ga odbio. Kada me 1995. Vladimir Šeks zvao u noći, kao prijatelj, da sutradan dođem k njemu na ručak jer mi mora nešto reći, pretpostavio sam o čemu je riječ i nije bilo smisla da ga triput odbijem. Dobio sam onda podršku i Šeksa i Branimira Glavaša. Karijera mi u to vrijeme nije baš dobro stajala – bio sam “persona non grata” u bivšem sustavu jer sam s ponosom isticao da sam Hrvat, pjevao sam u dijaspori pa su me sarajevski mediji proglasili klerikalcem i zabavljačem ustaške emigracije, a u novom sustavu nisam bio, valjda, dovoljno velik Hrvat - rekao nam je tada Kićo.

Krunoslav Kićo Slabinac rođen je 28. ožujka 1944. godine u Osijeku. Bio je osnivač električarskog rock sastava Dinamiti, koji su se prvo zvali Tornado i Kon Tiki, te s njim ostvario svoje prve uspjehe u karijeri. Nakon povratka s odsluženja vojnoga roka svoju glazbenu karijeru nastavlja kao solo izvođač te se seli u Zagreb gdje izvodi pjesme Toma Jonesa i Elvisa Presleya. Na opatijskom festivalu 1970. godine pobijedio je s pjesmom "Više nećeš biti moja", kojoj je autor Aleksandar Korač. Nakon što je sredinom 1970-ih godina boravio u Sjedinjenim Državama, po povratku u zemlju okreće se izvornoj narodnoj glazbi s kojom je postigao veliki uspjeh u svojoj karijeri.

Tijekom svoje dugogodišnje karijere (preko 40 godine), Kićo je ostvario suradnju s brojnim autorima poput Đorđa Novkovića, Zdenka Runjića, Arsena Dedića, Drage Britviće i mnogih drugih.