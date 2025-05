FOTO Sofia Vergara 'zapalila' društvene mreže fotkama u badiću, ovo je poručila fanovima

Zvijezda 'Moderne obitelji', Sofia Vergara, "užarila" je Instagram fotografijom kojom najavljuje ljeto. Pozirala je ležeći na kauču, s nogama u prvom planu, uz opis: "Ljeto je skoro stiglo", tagirajući svoj brend za njegu kože. Njezin elegantan i samouvjeren izgled istaknuo se u upečatljivom jednodijelnom kupaćem kostimu s dubokim V-izrezom i detaljima na vezanje sprijeda, izazvavši brojne reakcije pratitelja.

Obožavatelji su je obasuli komplimentima. - "Najljepša žena na svijetu", "Ljeto definitivno nije spremno za tebe", "Ova žena dominira svijetom", "Popravila si mi dan" - samo su neke od poruka. Vergara (51) zrači samopouzdanjem koje njezini fanovi prepoznaju, a njezin elegantan nastup u ovom izdanju to je potvrdio, pokazujući da su godine za nju samo broj.

Glumica je nedavno za E! News otkrila kako se u pedesetima osjeća samopouzdanije no ikad. - Kada dođeš u određene godine, znaš više o životu. To je jedna od zabavnih stvari vezanih za starenje: shvatiš što je važno u životu, a što nije - rekla je Vergara. Njezina izjava odražava se u objavama gdje ljepota dolazi do izražaja upotpunjena snažnim stavom i samoprihvaćanjem.

Proteklog vikenda Sofia je uživala na F1 Grand Prixu u Monte Carlu, potvrđujući svoj status svjetske zvijezde. Početkom godine kružile su glasine o njezinoj vezi s Lewisom Hamiltonom. Izvor je to demantirao, navodeći da se samo druže i ne planiraju vezu zbog razlike u godinama; Vergara je 12 godina starija od uspješnog vozača Formule 1, što oboje poštuju.

