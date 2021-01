Obožavatelji ne mogu vjerovati na koju prehranu je poznata pjevačica prebacila svog psa

Pjevačica Katy Perry prošle godine je sa zaručnikom Orlandom Bloomom postala mama malene Daisy i tada je odlučila promijeniti drastično svoju prehranu. Pjevačica se prebacila na vegansku prehranu, a objavila je na Twitteru kako je i njezin pas sada na toj prehrani.

- 95 posto sam spremna da postanem 100-postotni vegan. Moj pas Nugget mi se pridružio na ovom putovanju prije četiri mjeseca. Molite za nas - napisala je Perry i izazvala žestoke reakcije obožavatelja. Većina je izrazila zabrinutost i poručili su joj kako za pse vegetarijanstvo nije najbolja opcija i mole pjevačicu da ne prebacuje svog psa na takvu prehranu.

I’m about 95% ready to be 100% VEGAN... my dog Nugget has been joining me on this journey for the past 4 monthz. Pray for us ok ✌🏻♥️