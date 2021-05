Obožavatelji napali Pipse zbog koncerta: Strašno. Bolje da nisam vidjela da je netko pristao na ovo

PipsChips&Videoclips u Samoboru su nedavno održali tri koncerta i u skladu s epidemiološkim mjerama na svakom koncertu je bilo samo 70 posjetitelja, a publika je tijekom nastupa sjedila sa zaštitnim maskama na licu i tijekom nastupa nisu mogli zaplesti niti se točio alkohol. Fotografije publike tijekom koncerta bend je objavio na svom Facebook profilu, a komentari obožavatelja iznenadili su ih.

- Ća je ovo neki sprovod? Daju nam mrvice, najte biti smešni, pa ovo je za plakanje 😢 ne razme Stožer nit politika kaj je rokenrol mužika..Je li publika barem smjela pjevat? Ili pjevušit makar? Prestrašno nema toga benda na ciji bi koncert otišla pod ovakvim uvjetima. Strašno. Bolje da nisam vidjela da je netko pristao na ovo. Zona sumraka - bili su neki od komentara ispod objave benda, a nakon svega toga publici se obratio i Dubravko Ivaniš Ripper kojeg je iznenadila količina nezadovoljstva i mržnje u komentarima njegove publike.

- Konsterniran sam dijelom komentara ispod zadnjeg statusa. Otkad imamo profil ovakav se hejt nikada nije dogodilo. (vjerojatno putem nekog sharea otišlo je prema vrlo agresivnom awax miljeu, koji veze s pipsima nema, a pogotovo s koncertom) objavio sam fotke publike pod maskama s 3 giga u Samoboru - namjerno, kao nefotošopirani potresni dokument vremena, bolje rečeno trenutka. Mogao sam isto tako sve sakriti, objaviti neki song gdje se vidi samo bend i gromoglasni pljesak na kraju. ta 3 samoborska giga su rasprodana - prvi u 15 sec, drugi u 45 sec i treći, jer je pao Eventim u međuvremenu, u pola sata. Da se razumijemo, ti gigovi su precizno perfektuirani prije skoro pola godine (da se trebaju održati između travnja i lipnja), kada su organizatori (dakle ne bendovi) aplicirali za koncerte više od stotine raznih izvođača. jedan od njih bili smo i mi. sve je bilo javno i transparentno. Postojala je i ugovorna obaveza da te gigove održimo. U uvjetima koji su svakom poznati u zatvorenom prostoru (od javnog prijevoza, zdravstvenih ustanova, supermarketa do radnih mjesta, mogu slobodno reći "worldwide"). To svakako nisu niti za koga poželjne stvari. ali smo pokušali, i vjerujem uspjeli, tu neospornu traumu prvenstveno za publiku, a logikom i za bend, učiniti koliko je to moguće podnošljivom. a to je zbilja jako teško, i kapa do poda svima koji su usprkos svemu došli, duboko sam uvjeren da ih svojim ponašanjem i stavom nismo iznevjerili. S onima koji nisu bili a imaju potrebu hračkati po bendu, po publici, osim što mi je zaista neugodno zbog njih, jer sude o nečemu što nisu proživjeli, i nemaju ni kapaciteta za takvo što, nemam o čemu razgovarati. u potpunosti sam svjestan žrtve i stanja koji je svaki od nazočnih podnio, zato jer voli mjuzu i voli bend. S nadom da je to tako bilo sada i nikada više. Niti u jednom trenutku koncerata, dakle u zamalo 6 sati na stageu nisam osjetio, a vjerujem niti netko od momaka da nas publika osuđuje, dapače, bili su nam ogromna podrška. Rekao sam prije prvog, tik prije izlaska "okej, sve je sjbno, al sviramo za ove ljude ko da smo na Wembleyju, ni mrvu ispod!" i jako nas je bilo briga za sve vas, 30 godina sam na stageu i poštovati svoje ljude, svoju publiku je pravilo broj 1. a pogotovo u ovakvim vremenima. volimo vas i nikada vam ovaj support nećemo zaboraviti! - piše u objavi.