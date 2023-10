Obitelj Matthewa Perryja oglasila se o njegovoj smrti: Donio je svijetu toliko radosti

Obitelj preminulog glumca Matthew Perryja koji je pronađen mrtav danas u svom domu u Los Angelesu, oglasila se o njegovoj smrti. Perry, najpoznatiji po ulozi Chandlera Binga u kultnoj seriji Prijatelji, pronađen je mrtav u hidromasažnoj kadi u četiri sata poslijepodne prema lokalnom vremenu.

- Slomljeni smo zbog tragičnog gubitka našeg voljenog sina i brata. Matthew je donio svijetu toliko radosti, i kao glumac i kao prijatelj. Svi ste mu toliko značili i cijenimo ogroman izljev ljubavi - stoji u izjavi obitelji.

U svojim memoarima objavljenim prošle godine, Perry se prisjetio kako je svoju obitelj često koristio kao publiku dok je odrastao. Majka mu je novinarka Suzanne Marie Morrison, a otac glumac John Bennett Perry. Odgajala ga je majka u Ontariju nakon što su mu se roditelji razišli, a njegova se majka kasnije udala za Keitha Morrisona, koji je poznat po voditelju Datelinea NBC Newsa. Također je bio najstariji od pet polubraće i sestara, Caitlin, Emily, Maria, Will i Madeline.

Veliki glumac napustio nas je iznenada u 55. godini života. Uzrok smrti nije službeno potvrđen no sumnja se da se utopio u svojoj hidromasažnoj kadi nakon što je pretrpio infarkt miokarda. Glumac je preminuo nakon sportskog treninga na kojemu je bio tijekom jutra i to na popularnom 'piklbolu'. Tu je bio oko dva sata, a po povratku kući poslao je asistenta da obavi neke stvari za njega, a kad se on vratio, otprilike dva sata kasnije, našao je Perryja mrtvog u jacuzziju te pozvao 911.

