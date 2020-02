'O prosidbama više i ne pričamo, stalno netko nekoga prosi na našim koncertima'

Uoči zagrebačkih koncerata u Lisinskom (25. i 26. veljače) i u splitskoj Spaladium Areni 07.ožujka razgovarali smo s jednom od naših najpoznatijih klapa- Klapom Rišpet.

Kako teku pripreme za nadolazeće koncerte u Zagrebu i Splitu?

Pripreme teku odlično za sada, puno radimo, puno putujemo te promoviramo naše koncerte po televizijama, radijima i ostalim bitnim medijima. Zdravstveni karton klape je za sada ok, osim što je jedan član dobio virozu, ostali se dobro drže. Imamo često samostalne probe, a čekaju nas uskoro i probe s Giulianom, Belanom, Doris Dragović te Zoricom Kondžom. Veoma smo uzbuđeni i jedva čekamo koncerte.

Foto: Promo

Kakav je osjećaj rasprodati dvoranu Lisinski 30 dana prije koncerta po drugi put?

Vidite, događaju nam se neke "lipe" stvari, klapa postoji devet godina i nismo bili sigurni da ćemo ponoviti uspjeh od prošle godine kada su se rasprodala čak dva "Lisinska", četrdeset dana ranije. Sada se rasprodao prvi koncert mjesec dana ranije što je fantastično. Nedavno su puštene ulaznice i za drugi dan te se toplo nadamo da će scenarij ponoviti. Ako se to dogodi našoj sreći neće biti kraja. Osjećaj prodaje prvog koncerta je puno lip, nekako nismo još ni svjesni što nam se dogodilo.

Jeste li pripremili neka posebna iznenađenja za svoje obožavatelje?

Posebna iznenađenja smo zapravo mi Klapa Rišpet. Kada izađemo naoštrenih glasnica, naštimanih instrumenata, u onim divnim odjelima s našim pjesmama, onda je to to. Šalu na stranu, naravno da će naša iznenađenja biti naši divni gosti Neno Belan s kojim izvodima tri njegove pjesme po prvi puta u ovakvom ambijentu i pred ovakvom publikom, kao i Giuliano koji s nama izvodi našu pjesmu. Bit će to sjajna kombinacija dalmatinskih glasova i jedna vjerujte, divna noć.

Što pamtite kao najljepši moment karijere?

Nagrađen sam autorski s tri pobjede "Grand prixa" na Splitskim festivalima, pobjedi na Melodijama Hrvatskog Jadrana, čak tri godine za redom klapa "Rišpet" je osvojila klapsku "Cesaricu" za najveći klapski hit godine... Naravno da ti priznanja gode i znače, ali s vremenom shvatiš da ti je najveće priznanje za rad kada cijela dvorana u zboru pjeva tvoju pjesmu i kada ti ljudi na ulici prilaze i kažu da ih je pjesma koju si napisao dodirnula. Imamo 22 singla, 21 snimljen spot, osvojene splitske festivale, na Facebooku nas prati 62.000 pratitelja, jako puno nastupamo, imamo i četiri predivna dueta... Možda su zapravo veliki koncerti u Lisinskom i Spaladium Areni u ožujku, svojevrsna kruna toga svega. Osjećaj kada cijela dvorana pjeva tvoju pjesmu, ispunjava te ogromnim ponosom. To su najljepši momenti karijere.

Poznati ste po ljubavnim pjesmama i velikoj emociji, koja je po vama pjesma bila velika prekretnica ili ona po kojoj vas svi znaju?

Moja prva "uspješnica" bila je pjesma "Bura" koja sam čak prije 25 godina napisao Alenu Vitasoviću te osvojio Grand Prix tada najvećeg festivala u Hrvatskoj - Melodija Hrvatskog Jadrana. Nakon toga bila je "Samo me čvrsto stisni za ruku" za Gorana Karana, pa je nastala "Ne more mi bit" za klapu Cambi, "Još ne mogu pristat volit" za klapu Iskon, "Zora bila" za klapu Intrade. Onda su na red došli Rišpet i "Prsti zapleteni" s Jelenom Rozgom, "Mislin samo na te"...neka dragi čitatelji i vi presude koja im je najdraža, meni se teško odlučiti koja je bila prekretnica, svaka ima svoju "priču" i svaka je jednako divna. Veliki sam emotivac, to definitivno.

Možete li s nama i našim čitateljima podijeliti neku anegdotu s nastupa koju posebno pamtite?

Ima jedna anegdota koja se dogodila prije pola godine na predivnom rasprodanom koncertu "Rišpeta" u Ljubljanskim "Križankama". Nakon koncerta smo spremali stvari, pokupili instrumente, krenuli u kombi gdje nas je dočekalo iznenađenje. Na prednjem staklu kombija, ružom za usne je bilo nacrtano ogromno srce i poruka "Hvala vam". Eto, to je jedna lijepa i istinita anegdota. Neočekivano, ali jako lijepo. O prosidbama da ne pričam, stalno neko nekoga prosi i ženi na koncertima hahaha. Valjda ih diraju naše pjesme.

Što splitska publika može očekivati u Spaladium Areni 07.03.?

Toliko čekamo tu subotu 07.ožujka da vam ne mogu opisati. Mi bi najradije da je sutra. Prijatelji, jer sve ljude koji vole Rišpet i naše pjesme, nekako više ne smatram publikom nego prijateljima. Ovim putem ih putem pozivam da dođu isto kao i u Lisinski. Znate, ne kaže se uzalud da je doma najteže, a posebno u Splitu koji je "zafrkan" i specifičan grad. Kažu da ako si u Splitu prošao, onda možeš svugdje. Dat ćemo svoj maksimum, bit će to divna noć, pjevat ćete s nama najljepše ljubavne pjesme, dalmatinske i klapske, Rišpetove. Prisjetit ćemo se i našeg dragoga Olivera, doći će nam divne Doris Dragović i Zorica Kondža. Kada naš solista Ivo Amulić skoči s pozornice među stolice i ljude, vjerujete mi, bit će i plesa. Očekujemo kao i do sada, noć razmjene divnih emocija i noć prekrasne pjesme. Svi će ići kući puna srca. Obećavam.

Foto: Promo