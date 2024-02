Novi igrač Osijeka nedavno se vjenčao s lijepom voditeljicom: Otkrili su i da čekaju prinovu

Novi igrač Osijeka, Roko Jurišić vjenčao se sa sportskom TV voditeljicom, Ivanom Gudelj iz Splita. Sretnu vijest objavili su na društvenim mrežama. Ivana je objavila fotku na kojoj su nasmijani, te pokazuju prstenje nakon vjenčanja.

- Upravo vjenčani. 29.01.2024. - kratko je stajalo u opisu fotografije.

Ivana je za svoj dan odjenula kratku usku vjenčanicu, dok je kosu podigla. Roko i ona nedavno su otkrili da će postati roditelji te da im na svijet stiže kći.

- Velika su čuda njegova! Bit ćemo uskoro mama i tata. Jedva te čekamo upoznat ljubavi naša malena, mama i tata te vole - napisala je voditeljica.

S Ivanom smo razgovarali 2021. godine i tada nam je otkrila da ne razmišlja o karijeri influencerice.

- Iskreno, nisam o tome razmišljala, to mi je usputno, čime se tu i tamo samo malo zabavljam. Moji su ciljevi ipak malo veći. Živimo u digitalnom dobu i na društvenim mrežama. Danas ako niste na njima, kao da ne postojite, ako nešto nije bilo objavljeno na društvenim mrežama, kao da se nije dogodilo. Nekada to zna biti i tužno, ali je tako. To su trendovi i ako želimo uspjeti u bilo kakvom poslu, moramo slijediti trendove. Tako i ja, aktivna sam na društvenim mrežama i pomažu mi u poslu, i mogu reći da je to još jedan moj posao. Volim komunikaciju s pratiteljima i interakciju s njima. Nekada me jako nasmiju, nekada me začude, ali uglavnom me zabavljaju. Prema fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama, nije teško zaključiti da doista pazi na svoj izgled, ali i da voli modu.

- Zanima me moda, volim pratiti modne trendove i biti u skladu s njima. Kao i svaka druga žena, volim lijepo i dotjerano izgledati u svakoj situaciji. Tip sam djevojke kojoj je izgled jako bitan i mnogo u njega ulažem. Uglavnom jedem laganu hranu pa mi to olakšava održavanje linije. Pazim što jedem, no dogodi se i da pojedem nešto što nije dobro. Jedem dosta, no raspodijelim to u nekoliko malih raznolikih obroka pa se kilogrami na mene ne love. Puno šetam i rolam se, a donedavno sam išla na trening u teretanu, no sada mi je malo nezgodno uskladiti sve obveze, no radim na tome i uskoro ću se vratiti aktivnom vježbanju.

