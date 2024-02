Severinin bivši menadžer: Obećali su mi riješiti probleme s bankom ako svjedočim da sam joj nosio opijate

Hrvatsku je krajem siječnja ponovno iznenadila vijest o još jednom preokretu u sudskoj trakavici između Severine i Milana Popovića. Naime, dramatičan zaplet u borbi za skrbništvo nad njihovim sinom Aleksandrom dogodio se nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu koji je povrijedio Zakon o parničnom postupku. Milan i Severina više neće imati zajedničko skrbništvo, što je 2021. odredio Županijski sud u Splitu, već se Aleksandar, koji će uskoro napuniti 12 godina – opet vraća ocu. Sada je Vrhovni sud objavio rješenje koje je doneseno na sjednici sjednici održanoj 26. srpnja 2023. Rješenje prenosimo u cijelosti. O situaciji su se već oglasili brojni Hrvati i Hrvatice, udruge, pa čak i predsjednik Milanović. Sada je slučaj odlučio progovoriti i Severinin nekad bliski suradnik, bivši menadžer Edwin Softić.

Softić je ispričao kako je s pjevačicom surađivao u devedesetima, no nakon što je otišao iz Tutice prekinula se i njihova suradnja. No, nije bilo konflikta i ostali su u dobrim odnosima. Ipak, prekinuli su komunikaciju kada je Severina bila u braku s Igorom Kojićem, jer kako Softić tvrdi, s bivšim mužem naše pjevačice ušao je u sukob, pa je i Severina prestala s njim pričati jer je Igor bio njen suprug.

Dotaknuo se i Milana Popovića.

Rekao je kako je Milan u početku govorio da ne želi imati veze sa sinom, te da ne želi da mu se šalju njegove fotografije.

- Tome sam bio svjedok jednom prilikom dok smo bili u Zadru. Popović je inzistirao na tome, a Severina je bila pomirljiva i pokušala s njim razgovarati. Međutim, on nije imao nikakav interes. Kada se Severina pomalo počela miriti s tim, kada je Aleksandar imao oko godinu dana, Popović se počeo angažirati i krenuli su pritisci, angažiranje odvjetnika, i tada kreću njegove tužbe oko skrbništva - rekao je Softić za Index te dodao da Aleksandar voli oca i majku i da Vučković nikada nije loše govorila o Milanu pred njim.

Softić, nadalje, navodi da mu je nekadašnja županijska državna odvjetnica Željka Pokupec riješiti probleme s bankom oko stana ako bude na sudu svjedočio da je Severini nosio opijate.

VIDEO Vrhovni sud objavio zašto Severinina sina vraća ocu

Nju je upoznao za vrijeme afere Core Media, gdje je bio jedan od svjedoka protiv Dijane Čuljak i Vladimira Šelebaja. Kaže da mu se nakon toga nije javljala, ali je s njim stupila u kontakt 2021. godine.

- Tražila je da se vidimo. Ništa drugo nisam znao, već da mi je jednom davno obećala pomoći riješiti spomenuti problem koji sam imao oko banke sa stanom. Ja bih mogao ići u daljnje tužbe, ali nema smisla i pomirio sam se s tim da sam pokraden, no pokušavao sam barem spasiti jedino što mi je ostalo od svega ostalog, a to je bio stan - prisjetio se Softić.

Kada mu je predložila da svjedoči protiv Severine, trebalo mu je dvije minute da dođe do zraka.

- Rekao sam joj da u životu nisam probao opijate, da ne znam niti gdje se može nabaviti, a kamoli da sam davao Severini koja također nikada ništa nije konzumirala. Gnušala se droge, ne bi ni tako dobro izgledala da ih je uzimala, a uz to je meni više puta rekla: 'Nemoj slučajno da ti padne na pamet da bi to negdje probao.

Kaže da mu je dala dva dana roka za odgovor, a on je nakon početnog šoka nazvao Tomislava Petrovića(Severininog menadžera) te mu je sve ispričao. Tvrdi i da se Pokupec kasnije nije javio, a ona ga više nije zvala. Dodaje i da je sve ovo ispričao i policiji.

Za ranije spomenuti medij, Softićeve navode komentirala je i Željka Pokupec.

- Nastavno na Vaš upit navodim kako ne mogu komentirati nečije navodne izjave, pa tako ni navodne izjave gospodina Softića, međutim mogu samo navesti kako nije istina da bih ja gospodinu Softiću nudila 'pogodnosti' ili 'tražila' da svjedoči protiv bilo koga u bilo kojem postupku - rekla je.

VIDEO Prije koncerta Severina se obožavateljima obratila kratkim govorom, te osvrnula na odluku Vrhovnog suda