Karla Miklaužić pobjednica je druge sezone 'Superstara': 'U šoku sam, hvala puno svima'

Karla Miklaužić (17) je novi hrvatski Superstar. Naime, Karla je odnijela pobjedu u RTL-ovu showu prema glasovima publike i osvojila 50.000 eura. Miklaužić je oduševila publiku, gledatelje i žiri svojim nastupima, a ni sama nije mogla vjerovati što se dogodilo. "Bila sam uvjerena da će Marko pobijediti. U šoku sam. Hvala svima! Hvala žiriju, hvala svim mojim ljudima, hvala vam svima puno!", rekla je šokirana natjecateljica koja se u superfinalu našla s Markom Stankovićem.

Djevojka iz Huma na Sutli u show se prijavila nakon što se njezin brat Dino Miklaužić natjecao godinu ranije, no nije osvojio ovu titulu. Dino se, nakon što je otkriveno da je Karla pobjednica, popeo na pozornicu čestitao sestri te rekao: "Evo javno priznajem da si bolja!"

U finalu Karla je publiku i žiri oduševila izvedbom pjesama: 'Suza za zagorske brege' Vice Vukova i 'It's All Coming Back to me Now' Celine Dion kojom je i otvorila večerašnju emisiju.

Dodajmo i da je svaki natjecatelj pjevao dvije pjesme, a uz Karlu u finalu su nastupili i: Ema Bubić, Benjamin Hasanić i Marko Stanković.