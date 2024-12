Antonija Blaće: Cijene su otišle u nebo da ne znam više kako to ljudi sve na kraju uopće prežive

Prije 20 godina Antoniju Blaće upoznali smo kao natjecateljicu prve sezone hrvatskog "Big Brothera" i ta simpatična, vesela i pozitivna djevojka je brzo postala miljenica gledatelja, a RTL je tada prepoznao kod nje i voditeljski potencijal i već sljedeću sezonu gledali smo je u voditeljskoj ulozi ovog showa. Od tada postaje zaštitno lice ove televizije i gotovo da nema emisije zabavnog sadržaja RTL-a koji popularna Tonka nije vodila. U paketu sa stalnim pojavljivanjem na ekranima dolazi i slava i popularnost, a Tonka tijekom ovih 20 godina nije upala u tu zamku i nije je ponijela slava. S njom ćete lako dogovoriti intervju, s obožavateljima će se uvijek rado fotografirati na ulici, odgovoriti im na upite na društvenim mrežama... Sada je gledamo u voditeljskoj ulozi u "Superstaru", a uskoro i u novoj sezoni "Gospodina Savršenog" o čemu nam je pričala u intervjuu u kojem smo se dotakli i 2025. godine kada je čeka obljetnica 20 godina karijere i 10 godina sretnog braka sa suprugom Hrvojem Brlečićem.

Prva live emisija "Superstara" prošla je odlično unatoč vašoj grlobolji i činjenici da se niste najbolje osjećali taj dan, je li vam prolazilo kroz glavu da tražite zamjenu ili to nije bila opcija i kako ste "zakrpali" glas u zadnji čas?

Dok se može stajati na nogama, ne traži se zamjena. Dobro, da je bilo nešto ozbiljno ili opasno, vjerojatno bih. Plus, situacija s glasom dogodila se doslovno taj dan tako da bi svakako bilo teško naći zamjenu unutar nekoliko sati. Zahvalit ću doktorici Večerini koja me osposobila za emisiju i liječi me i dalje. A kad je krenulo s tim promuklim glasom, možete se jedino zezati.

Kako se pripremate za emisije uživo, što vam je najvažnije i imate li neke svoje rituale?

Prilično standardno, proba pozicija, prolazak kroz tekst, ali generalno, kad se rade lajvovi, nekako ne volim biti spremna u smislu da naštrebam tekst napamet jer to nikad ne funkcionira do kraja, morate uvijek biti spremni na improvizaciju. Ali znam usred noći kad je koja točka, što nakon čega slijedi... Obavezno odradim govorne vježbe i vježbe disanja, a ako je lajv u subotu, od četvrtka ne idem nigdje ako baš ne moram.

Gledatelji su nakon emisije po društvenim mrežama hvalili vašu komunikaciju sa žirijem i svidjele su im se vaše odmjerene šale. Je li to spontani dio vođenja uživo i koliko su vam ruke otvorene po pitanju improvizacije u liveu "Superstara"?

Otvorene su skroz, to je taj dio improvizacije koje vam nitko ne može napisati jer ne znate što će vam žiri reći, kako će kandidati pjevati i kako će publika reagirati, tu se može dogoditi svašta, izreći svašta, na meni je da sve to nekako spakiram, povežem, stavim mašnu i predam gledateljima. Jako mi je bilo dobro sa žirijem taj prvi lajv, baš su me štitili radi tog glasa, a opet svi su bili opušteni i dobro smo se povezali.

Da ste vi jedna od natjecateljica u ovom glazbenom showu, s kojom pjesmom biste se predstavili žiriju, koji je vaš omiljeni hit i što mislite kakve biste komentare dobili od Filipa, Severine, Huljića i Nike?

Hahahah, dobro pitanje. Odabrala bih sigurno nešto ne prezahtjevno s obzirom na svoje mogućnosti, ali bih poradila na nastupu - da bude wow. Ako već nisam pjevač, da budem zabavljač i izvođač. Možda bih uspjela ubrati pokoju pohvalu, barem za trud (smijeh). Ne znam, stvarno se divim kandidatima koji smognu hrabrosti stati pred žiri i dati sve od sebe.

Završeno je i snimanje "Gospodina Savršenog", a ove godine Savršeni i njegove kandidatkinje borave na grčkom Rodosu, je li bio gušt snimati na ovom otoku i jeste li uspjeli istražiti malo otok i što vam se posebno urezalo u pamćenje?

Bilo mi je odlično, puno se snimalo, nije baš to jednostavno sve postaviti u stranoj zemlji, ali uspjelo se. Pohvale cijelom timu. Našlo se ipak vremena i za istražiti otok. Koliko god da nam je bilo naporno, ipak nas je spašavalo to što nam se ljeto produžilo sve do skoro studenog pa se slobodno vrijeme, koliko ga je bilo, provodilo na ugodnih 27-28 stupnjeva. Išla sam na cooking class, jedan dan smo uzeli rent a car i cijeli otok obišli. Da se razumijemo, to je puno manje turistički doživljaj otoka kad radiš, ali je možda zato i bolje jer smo surađivali s lokalcima, upoznali ih i nekako stvarnije doživjeli otok.

Kakva nas sezona "Savršenog" čeka ove godine i kako biste opisali Gospodina Savršenog i hoće li sezona biti napeta i ispunjena ljubavnim zavrzlamama?

Meni se čini da su zavrzlame krenule već prvu večer. Gospodin Savršeni se jako curama svidio - i s pravom. Radi se o jednom predivnom, šarmantnom, pametnom, lijepo odgojenom i jako zgodnom mladom muškarcu.

Koliko komunicirate sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama i odgovarate li i na uvredljive komentare i kako se nosite s hejterima?

Stvarno jako volim komunikaciju s pratiteljima. Odgovaram na komentare, poruke, ako ih vidim, ili barem lajkam da znaju da je komentar pročitan. I ljudi su stvarno super, duhoviti, zabavni i topli. S hejterima se baš ne nosim najbolje da vam budem iskrena. One koji su negativni, ali upućuju na nešto što bih mogla promijeniti, uvijek ili poslušam ili barem odvažem i obratim pažnju na ono na što su ukazali, ali one baš hejterske - tu ne znam što bih. Ponekad odgovorim, nekad samo obrišem, nekad i ostavim. Evo ne znam. Znalo se događati da, primjerice, imam 500 komentara i recimo 10 loših, a onda tih 10 završe kao naslov na portalima, bez onih dobrih. A nekad tamo završe samo pozitivni. Evo ne znam. Nisam pametna. Ali, hvala Bogu, više je pozitivnih.

Ove ste godine bili i žrtva internet prevare kada je objavljen lažni članak kako ste završili u pritvoru, zbog čega se javno okupljaju stotine vaših poklonika i traže vaše oslobođenje. Jeste li to prijavili i kako je završio ovaj slučaj?

Nije to prvi put, bilo je tu supstanci za mršavljenje, dionica, sto čuda. A nisam prijavila, malo sam se raspitala i svi kažu - ne možemo im ništa.

Umjetna inteligencija iz dana u dan postaje dio našeg života. Imate li strah od ovakvog napretka i koliko je korisna umjetna inteligencija, a koliko šteti?

A kao i sve što je čovjek izmislio - sve može biti jako dobro ili jako loše, ovisno kako se time upravlja. Nemam nekog straha, vjerujem u čovječanstvo, čini mi se da imamo većih problema od AI-ja. Doduše, netko je lijepo rekao - dajte mi AI da obavlja stvari koje ja ne želim, da imam vremena za umjetnost i stvaranje, a ne da AI radi umjetnost i stvara, a ja se moram baviti stvarima kojima ne želim. Vjerujem da postoji neka idealna verzija budućnosti u kojoj je sva tehnologija u službi čovjeka, a ne profita. Ne može ovako zauvijek. Neprirodno je sve ovo gdje je profit božanstvo.

Prošlo je 20 godina od vašeg pojavljivanja u prvoj sezoni "Big Brothera", pogledate li ikada video isječke iz tog razdoblja, nasmijete li se sami sebi i što vam je najdraže iz avanture zvane Big Brother?

Ajme meni, ne znam što mi je smješnije, klipovi iz "Big Brothera" ili moja prva vođenja. Ma taj BB će svi koji su ga gledali, kao i mi koji smo bili unutra, pamtiti valjda zauvijek. Jako je to sve bilo i nevino i simpatično. A neka prijateljstva su se održala do danas. U ovo božićno doba obavezno se prisjetimo i naše božićne pjesme. Ma baš smo dobri bili.

Sljedeće godine imate dvije važne obljetnice; 20 godina tv karijere i 10 godina braka sa suprugom Hrvojem Brlečićem, planirate li neko veliko slavlje kojim ćete obilježiti ova dva jubileja?

Da, velika godina me čeka, planiram, moram obilježiti tu dvadesetu godišnjicu karijere, već nešto smišljamo pa ćemo proslaviti sve zajedno.

Postali ste jedno od zaštitnih lica RTL-a i gotovo da nema emisije i showa iz zabavnog spektra RTL-a koji vi niste vodili. Kada ste dobili prvi angažman, jeste li na to gledali kao prolaznu fazu ili ste odmah shvatili - to je to!

Imala sam negdje duboko u sebi osjećaj da je to to, ali se ovakvoj karijeri ipak nisam nadala. Nekako se sve slagalo samo od sebe, bez pritiska ikakvog. Dan-danas obožavam svoj posao, nikada se na tu čaroliju neću do kraja "naviknuti" pa da mi bude nešto što doživljavam zdravo za gotovo. Dan danas mi je jako stalo da projekti budu uspješni.

Koliko pratite društvena i politička zbivanja u zemlji i koliko vas uznemire informacije o korupciji, lošem životnom standardu, poželite li kada se preseliti negdje gdje ovakve vijesti nisu normalna stvar?

Ponekad se pitam ima li uopće više takvog mjesta? Ako nije to, onda je nešto drugo. Klimavo trenutačno stoje i zemlje u koje smo nekoć gledali kao primjer. Jasno je da se i na globalnoj razini stvari moraju promijeniti. To nas pomalo vraća na ovo što smo pričali prije. Ne može to zauvijek tako i uvijek se nadamo da će biti bolje.

Čime vas i dalje osvaja suprug Hrvoje i zašto je dobro biti njegova supruga?

Zato što svaki dan počinje nečim lijepim, smijehom, zagrljajima, pažnjom. To se ne nalazi samo tako i mora se jako čuvati.

Bliži nam se božićno vrijeme, veseli li vas taj dio godine i što najviše volite vezano za Božić i s kakvim ćete željama ući u 2025. godinu?

Jako volim ovo doba, još kad bi snijega bilo, nema mi ljepše. Znam da ljudi baš ne vole snijeg, ali meni nekako nikad nije smetao i baš ga volim. S druge strane, toliko su cijene otišle u nebo da ne znam više kako to ljudi sve na kraju uopće iznesu, obave i prežive. A opet, mi se u Hrvatskoj, što god da se dešava oko nas, ipak znamo još podružiti, pomoći, pružiti ruku, duh Božića je živ.

