Novak Đoković svako jutro pije ovaj napitak za koji su vam potrebne samo dvije stvari

Poznato je kako proslavljeni tenisač Novak Đoković pazi na prehranu i kako se još 2010. odrekao glutena, mliječnih proizvoda i rafiniranog šećera, a smanjio je i unos crvenog mesa, iako se ne voli deklarirati kao vegan. Kako je često govorio, u početku je obitelj bila zabrinuta, ali s vremenom su se navikli. Njegova supruga Jelena Đoković također se trudi pripremati zdrave obroke, pa je i sama završila tečaj nutricionizma. Svako jutro Đoković počinje s napitkom od limuna i vode.

- Kada ustanem, prvo popijem čašu mlake vode s limunom za detoksikaciju. Zatim na tašte popijem sok od celera. Kasnije popijem zeleni smoothie s različitim algama, voćem i superhranom i dodacima prehrani. Jedem puno voća u prvom dijelu dana, kao i salate. Ne volim jesti hranu koja zahtijeva puno energije za probavu, pogotovo u prvoj polovici dana. Obično jedem žitarice, poput kvinoje, divlje riže, proso, slatki krumpir i krumpir kuhan na pari - otkrio je gostujući u emisiji: "U dubinu s Grahamom Bensingerom".

Također Đoković prakticira post na način da 16 sati ne jede, a odam sati jede i kaže kako otkako to prakticira bolje spava i ima više energije. Kada ima mečeve u pauzi pojede banane koje mu podignu energiju. Kvinoju je često na njegovom meniju jer ima više proteina i vitamina B od mnogih žitarica. Ne sadrži gluten pa je vrlo lako probavljiva, a zahvaljujući neutralnom okusu vrlo se lako miješa s ostalim sastojcima. Novak koristi i ljuskice kvinoje za pripremu zdravih palačinki i sličnih poslastica.

Novakov doručak često se svodi i na müsle (organske zobene pahuljice, brusnice, grožđice, bučine ili suncokretove sjemenke, bademi). Ponekad je to banana s maslacem od indijskih oraščića, a prije obroka uzima med i vodu. Ako je međuobrok potreban do ručka, to je, primjerice, bezglutenski kruh ili krekeri s avokadom i tunom, pišu domaći mediji. Za ručak će se na Novakovom stolu često naći salata od miješanog zeljastog povrća, bezglutenska tjestenina, tikvice, veganski sir, orašasti plodovi i slično.