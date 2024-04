Nova TV otkrila što će kandidati raditi u showu 'Tvoje lice zvuči poznato': Najteže do sada

Pet epizoda omiljenog zabavnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donijelo je na pozornicu mnoge svjetske i domaće zvijezde, a kandidatima pružilo izazove kakve nisu mogli ni sanjati. Ovaj tjedan za njih znači ulazak u nove uloge i pripremu nove runde vrhunskih transformacija jer na pomolu je spektakularna šesta epizoda.

U prošloj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato', Tomislav Marić ToMa iznenadio je publiku svojom energičnom izvedbom i autentičnim nastupom. Na pozornicu je stupio s pravim boksačkim stavom, spreman na borbu za srca gledatelja. Izveo je hit 'Believer' popularne rock grupe Imagine Dragons, a ne samo da je oduševio žiri svojim talentom, već je osvojio simpatije i ostalih kandidata te upisao prvu pobjedu ove sezone. No, izazovi ne prestaju, pa će se ToMa u nadolazećoj epizodi transformirati u ružičasto izdanje i pojaviti kao Meghan Trainor. „Kul je i zabavno, ali izazovno jer ovo je možda najkompliciranija žena koju dosad imam u transformacijama. Ali sve je šareno i mislim da će biti zanimljivo u nedjelju“, najavljuje ToMa.

Alen Bičević u prošloj je epizodi uspješno oživio duh jedne od najpopularnijih pop pjevačica svih vremena, Britney Spears. No, ovaj put ga čeka potencijalno još veći izazov jer će se susresti s izvođenjem na španjolskom, što je zadatak koji će zahtijevati ne samo glazbenu interpretaciju, već i učenje teksta na nepoznatom jeziku. Njegov zadatak je preobraziti se u španjolskog glazbenika Alvara Solera. „Nemam pojma tko je to, upoznajemo se još uvijek. Upoznaje se on sa mnom, ja s njegovom ulogom i živo me zanima kako će to izgledati“, poručuje.

Marija Kolb suočit će se s nimalo laganim izazovom preobražavanja u jednu od omiljenih domaćih glazbenih grupa – Grupu Vigor, te će se na pozornici pojaviti kao član žirija Mario Roth pred kojim će osim izvođenja velikog hita morati prenijeti i duh njegovog karaktera. „Ja se lagano opraštam od svoje kose jer ću imitirati Marija Rotha. Naravno da mi je to zeznuto zato što je ipak on naš član žirija pa me pomalo strah, držite mi fige i jedva čekam da ga poljubim u glavu“, najavljuje Marija.

Svestrana Antonija Šola već je pokazala svoj talent kroz dosadašnje transformacije, a nakon što je oduševila publiku svojim nastupima, sada je spremna preobraziti se u ikonu domaće estrade – Alku Vuicu. „Pripremam se biti Alka Vuica pa sam se prilagodila i nosim šljokice. Nadam se da će vam se svidjeti emisija“, poručuje Antonija.

Kao američki reper i tekstopisac Pitbull pojavit će se Antonia Dora Pleško. Za njezinu transformaciju bit će ključno prenošenje stila i energije ovog poznatog izvođača na pozornici, a publika s nestrpljenjem iščekuje kako će interpretirati njegov hit. „Nisam bila oduševljena u početku, ali sam sad već ušla u ulogu pa se nadam da će vam se svidjeti“, priznaje Antonia.

Gljiva je za novu epizodu Farisu Pinji donijela VIP duet u liku Lane Jurčević i Luke Nižetića, a Faris je odmah znao što mu se sprema. „Ja ili sam Luka, ili sam Lana“, poručio je, a kako će njegov VIP duet izgledati, tek ćemo doznati.

Mia Negovetić nastavlja s pripremama po eurovizijskom planu i programu. Ovaj put na pozornici će utjeloviti Chanel Terrero, spremna zapaliti atmosferu svojom senzualnom energijom. „Za nedjelju pripremam najveći izazov mog života, toliko koreografije nikad nisam otplesala. Da mi je netko rekao da ću uopće moći otplesati takvu koreografiju rekla bih – nema šanse. Stvarno nije lako, ali dat ću sve od sebe da dovedem Eurosong na pozornicu TLZP-a“, najavljuje Mia.

Luciano Plazibat će donijeti dozu nostalgije iz 1995. godine sa Splitskog festivala, transformirajući se u legendarnog Dinu Dvornika. „Najteža transformacija do sada, vidjet ćete zašto“, zagonetno najavljuje Luciano. Njegova izvedba sigurno će oživjeti duh tog vremena i podsjetiti publiku na nezaboravne trenutke hrvatske glazbene scene.

Kako će se kandidati snaći u novim ulogama ne propustite pogledati u novoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV!

